Водитель автобуса в Реже осужден за смертельное ДТП

Posted 16 октября, 11:45
Published 16 октября, 11:45
Modified 16 октября, 11:47
Updated 16 октября, 11:47
Водителю назначили 2 года колонии-поселении, а также запретили ему управлять транспортом на два с половиной года, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Кроме того, суд удовлетворил заявления потерпевших на общую сумму более двух миллионов рублей и средств на похороны более 180 тысяч.
Напомним, авария случилась в ноябре 2023 года. Мужчина, сидевший за рулем общественного транспорта, не пропустил автомобиль Lada Largus, из-за чего случилось столкновение.
В результате ЧП скончались водитель и пассажир машины. Также получили травмы два пассажира автобуса.