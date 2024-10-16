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Posted 16 октября, 11:45

Published 16 октября, 11:45

Modified 16 октября, 11:47

Updated 16 октября, 11:47

Водитель автобуса в Реже осужден за смертельное ДТП

Водитель автобуса в Реже осужден за смертельное ДТП

16 октября 2024, 11:45
Фото: 1MI
В Реже осудили водителя автобуса за совершенное ДТП, в котором погибли два человека.

Водителю назначили 2 года колонии-поселении, а также запретили ему управлять транспортом на два с половиной года, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, суд удовлетворил заявления потерпевших на общую сумму более двух миллионов рублей и средств на похороны более 180 тысяч.

Напомним, авария случилась в ноябре 2023 года. Мужчина, сидевший за рулем общественного транспорта, не пропустил автомобиль Lada Largus, из-за чего случилось столкновение.

В результате ЧП скончались водитель и пассажир машины. Также получили травмы два пассажира автобуса.

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