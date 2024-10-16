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Posted 16 октября, 13:03

Published 16 октября, 13:03

Modified 16 октября, 13:05

Updated 16 октября, 13:05

Военные нагрянули на свердловскую фабрику

Военные нагрянули на свердловскую фабрику

16 октября 2024, 13:03
Фото: Изображение Midjourney
Военные и полицейские обнаружили на фабрике в Пышме нелегальных мигрантов.

В Пышме прошел рейд на местной фабрике обуви. Силовики выявляли иностранных граждан, которые в России живут уже давно, но не встали на учет в военкоматы. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ СКР по ЦВО.

Согласно информации ведомства, более 50 сотрудников фабрики находились на территории России незаконно. В отношении нарушителей решается вопрос об их выдворении на Родину. Кроме того, иностранцам рассказали о возможности участия в СВО.

Ранее в двух компаниях в Свердловской области нашли 68 нелегальных мигрантов.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Рейд#Нелегальный мигрант#Трудовые мигранты#Екатеринбург
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