Военные нагрянули на свердловскую фабрику

Posted 16 октября, 13:03
Published 16 октября, 13:03
Modified 16 октября, 13:05
Updated 16 октября, 13:05
В Пышме прошел рейд на местной фабрике обуви. Силовики выявляли иностранных граждан, которые в России живут уже давно, но не встали на учет в военкоматы. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ СКР по ЦВО.
Согласно информации ведомства, более 50 сотрудников фабрики находились на территории России незаконно. В отношении нарушителей решается вопрос об их выдворении на Родину. Кроме того, иностранцам рассказали о возможности участия в СВО.
Ранее в двух компаниях в Свердловской области нашли 68 нелегальных мигрантов.