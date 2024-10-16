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Posted 16 октября, 03:15

Published 16 октября, 03:15

Modified 16 октября, 03:17

Updated 16 октября, 03:17

Врачи больницы в Первоуральске массово увольняются

Врачи больницы в Первоуральске массово увольняются

16 октября 2024, 03:15
Фото: Изображение Midjourney
В Первоуральске последние полгода происходит массовое увольнение сотрудников горбольницы.

Так, из медучреждения уволились 80 человек среднего персонала, а также 31 врач. Кроме того, за последнюю неделю из клиники ушло еще несколько человек, рассказал глава областного «Народного фронта» Вадим Савин.

Последствия массовых уходов отражаются на пациентах. По словам одной из пациенток, она была в травматологии в начале текущего месяца. С 4 октября врач несколько дней не делал обход, а затем не стал подписывать больничный лист, пишет «Уральский меридиан».

Об этом же рассказали и другие пациенты. Помимо вышеуказанного, им не делали перевязки, хотя у людей было кровотечение. Очевидцы отметили, что в учреждении не было сотрудников.

Напомним, в больнице Екатеринбурга несколько месяцев не пользовались новой медтехникой в связи с отсутствием нужного специалиста.

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