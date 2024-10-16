Заслуженный врач РФ Осипов назвал солянку самым вредным для человека супом

«В любом случае при попадании супа в желудок возникает раздражение слизистой, начинает выделяться желудочный сок и перерабатываться те продукты, которые поступают в желудок. Есть, так называемые, экстрактивные вещества, которые содержатся в супах и вызывают повышенную секрецию, раздражение и иногда даже воспаление желудка, что не очень благоприятно сказывается на пациентах с гастритами и заболеваниями ЖКТ», — сообщил Осипов.