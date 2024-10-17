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Posted 17 октября, 10:25

Published 17 октября, 10:25

Modified 17 октября, 10:27

Updated 17 октября, 10:27

1,1 млн потратит поликлиника Нижнего Тагила на доставку врачей на дом к пациентам

1,1 млн потратит поликлиника Нижнего Тагила на доставку врачей на дом к пациентам

17 октября 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney
1,1 миллиона рублей выделяет поликлиника №4 Нижнего Тагила для того, чтобы доставлять врачей на вызовы на дом к больным пациентам. Услуги подрядчик будет оказывать до 1 мая 2025 года.

Согласно документации, за этот период предусмотрено услуг на 2,5 тысячи часов. Работать подрядчик будет ежедневно по заявкам 8.00 до 20.00, в том числе в нерабочие и праздничные дни. Необходимо наличие диспетчерской службы.

Забирать врачей водители будут с улицы Новострой, 24 и улицы Дружинина, 53 и возить на легковых автомобилях, седанах или универсалах.

Максимально в день может быть использовано восемь автомобилей. Заявку заказчику необходимо подавать заранее. К транспортным средствам предъявляются особые требования: чистый салон, заправленные ГСМ, исправные тормоза, руль, габариты и фары, выяснила редакция TagilCity.ru.

В Нижнем Тагиле также продолжается ремонт детской поликлиники на улице Карла Маркса.

В Нижнем Тагиле рассказали о ходе ремонта старейшей поликлиники города
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