1,1 млн потратит поликлиника Нижнего Тагила на доставку врачей на дом к пациентам

Posted 17 октября, 10:25
Published 17 октября, 10:25
Modified 17 октября, 10:27
Updated 17 октября, 10:27
Согласно документации, за этот период предусмотрено услуг на 2,5 тысячи часов. Работать подрядчик будет ежедневно по заявкам 8.00 до 20.00, в том числе в нерабочие и праздничные дни. Необходимо наличие диспетчерской службы.
Забирать врачей водители будут с улицы Новострой, 24 и улицы Дружинина, 53 и возить на легковых автомобилях, седанах или универсалах.
Максимально в день может быть использовано восемь автомобилей. Заявку заказчику необходимо подавать заранее. К транспортным средствам предъявляются особые требования: чистый салон, заправленные ГСМ, исправные тормоза, руль, габариты и фары, выяснила редакция TagilCity.ru.
В Нижнем Тагиле также продолжается ремонт детской поликлиники на улице Карла Маркса.