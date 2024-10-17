4 года колонии за сломанную жизнь: в Нижнем Тагиле закончился суд над делом Бельковой

Несмотря на все трудности, которые пришлось пережить Светлане, и на то, что ей ещё предстоит испытать, она сохраняет позитивный настрой и оптимистичный взгляд на жизнь. Более того, она пересмотрела свои взгляды на некоторые вещи и теперь уверена, что всё не так плохо, как кажется на первый взгляд. Несмотря ни на что.