4 года колонии за сломанную жизнь: в Нижнем Тагиле закончился суд над делом Бельковой

Posted 17 октября, 13:07
Published 17 октября, 13:07
Modified 17 октября, 13:52
Updated 17 октября, 13:52
Казалось бы, можно свободно выдохнуть и уже полностью посвятить себя восстановлению после пережитой трагедии, тем более кто-то, возможно, скажет, что «виновник понесет наказание, еще и денег получилось отсудить», но все ли так просто и что на самом деле думает обо всем этом сама Светлана, выяснила редакция TagilCity.ru.
17 октября 2024 года в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила прошел финальный суд в режиме телеконференции с Екатеринбургом. В результате областным судом Уральской столицы было принято изменить ранее вынесенный приговор Дзержинского суда в отношении Антона Кудрявцева. Слуга Фемиды увеличил сумму гражданского иска с одного миллиона до полутора миллионов рублей. Важно отметить, что наказание для обвиняемого осталось неизменным — четыре года и один месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
В судебном процессе важную роль играют выступления сторон, где каждая из них представляет свои аргументы и доказательства. Со стороны обвинения выступала молодая девушка, помощник прокурора города Екатеринбурга, по словам Светланы, она произвела сильное впечатление на всех присутствующих. Молодая сотрудница ведомства была отлично ознакомлена с материалами дела. Однако, несмотря на все усилия и собранные доказательства, приговор не удалось изменить в сторону увеличения срока наказания. Прокуратура запрашивала для Кудрявцева не 4 года, а 6 лет. Но в итоге суд увеличил лишь сумму компенсации.
В прениях сторон очень хорошо выступила помощник прокурора, сразу было видно, что она не просто была приглашена как государственный обвинитель. Она изучала уголовное дело, приводила примеры из допросов свидетелей, приводила примеры из видеозаписей, дословно цитировала заключения экспертов, очень хорошо выступила, я ей благодарна. В конце у меня судья спросила, поддерживаете ли вы гособвинителя, я, естественно, сказала: «Да, поддерживаю, также хочу, чтобы изменили меру наказания». Но, к сожалению, видимо, не хватило доводов приведенных, — поделилась с редакцией TagilCity.ru, Светлана Белькова.
Несмотря на изменения в приговоре, остаются вопросы относительно возможности выплаты увеличенной суммы иска Кудрявцевым, во время отбытия свое наказания в колонии-поселении. Тем не менее, данное изменение, безусловно, является положительным шагом в пользу потерпевшей стороны. По закону у виновника пьяного ДТП есть возможность обжаловать приговор в кассационном порядке, однако, учитывая текущую ситуацию, вероятность подачи такой жалобы представляется маловероятной. Таким образом, в данном деле, скорее всего, была поставлена окончательная точка. Но все ли так радужно?
Точка в нашей большой истории-то поставлена, но это только в уголовном деле. Да, наконец-то вот он, приговор, но как же хочется, чтобы вместе с этой точкой закончились и мои моральные страдания, чтобы я наконец-то выздоровела и закончились мои операции. Чтобы уже об этом не вспоминать, но, к сожалению, это не так. Я буду еще часто возвращаться в тот страшный день, когда произошло ДТП. Мне кажется, что это никогда не забудется. Хотя на бумаге все закончилось, боль не проходит, — поделилась своими мыслями с редакцией TagilCity.ru, Светлана Белькова.
Несмотря на юридическое завершение дела, личные страдания потерпевшей продолжаются. Светлану по прежнему ждут длительные периоды восстановления и реабилитации после тяжелых травм, полученных в результате легкомысленности и безответственности гражданина Кудрявцева.
На данный момент я перенесла восемь операций, и если все будет хорошо, то предстоит еще около шести. Но никто не застрахован от того, что что-то может пойти не так. Вместо миллиона мне назначили полтора. Но разве это деньги за мою искалеченную жизнь? Восемь месяцев я провела в постели, каждый день сражаясь с болью и отчаянием. Мое тело помнит каждую минуту тех страшных событий, и никакие деньги не могут компенсировать потерю здоровья. Даже несмотря на то, что виновник сядет в колонию-поселение на четыре года, это не гарантирует полного восстановления моей жизни, — высказалась Светлана Белькова корреспонденту редакции TagilCity.ru.
Хоть официальная часть процесса завершилась и суд поставил точку в этом долгом деле, потерпевшей предстоит большой путь к физическому и эмоциональному восстановлению. Это требует колоссальное количество времени, сил и терпения, и пока Светлана Белькова не уверена, что сможет полностью забыть о произошедшем.
Сегодня я испытываю смешанные чувства: радость от того, что справедливость частично восторжествовала, и разочарование от понимания, что этот процесс не решит всех моих проблем. Деньги и заключение виновника не помогут мне вернуть здоровье и полноценную жизнь. Я постоянно нуждаюсь в поддержке близких людей, чтобы выполнять даже самые простые задачи. Я не знаю, сколько времени потребуется для полного выздоровления. Может быть, потребуется гораздо больше четырех лет, которые виновник проведет в заключении. В любом случае, мои травмы останутся со мной навсегда. Ходить без ходунков или палочки теперь кажется несбыточной мечтой, — рассказала Светлана Белькова.
Несмотря на все трудности, которые пришлось пережить Светлане, и на то, что ей ещё предстоит испытать, она сохраняет позитивный настрой и оптимистичный взгляд на жизнь. Более того, она пересмотрела свои взгляды на некоторые вещи и теперь уверена, что всё не так плохо, как кажется на первый взгляд. Несмотря ни на что.
Я тот человек, который раньше, до ДТП, видел, как тяжело инвалидам жить в нашем мире. Не все здания оборудованы пандусами, не всегда есть удобный доступ даже в аптеку или магазин. Мне всегда было очень жаль таких людей. Но сейчас, когда я сама оказалась в подобной ситуации, я поняла, что не нуждаюсь в жалости. Мы, люди с ограниченными возможностями, можем быть даже сильнее здоровых людей. Мы научились справляться со своими трудностями, находить все возможные варианты, чтобы достичь своих целей. Пускай это даётся нам труднее, но мы живём, приспосабливаясь к жизни. У меня ещё много планов на жизнь, и несмотря на временные ограничения и я добьюсь своих целей. Я не унываю и продолжаю жить дальше, — считает Светлана Белькова.