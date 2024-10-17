Автомобили столкнулись около поселка Свободный в Свердловской области

Posted 17 октября, 05:56
Published 17 октября, 05:56
Modified 17 октября, 05:59
Updated 17 октября, 05:59
О случившейся дорожной аварии рассказали очевидцы в группе ВКонтакте «вСалде | Верхняя Салда и Нижняя Салда».
На место происшествия выезжали сотрудники автоинспекции. В комментариях паблика подписчики рассказали, что марка белого автомобиля — Lada Granta.
Также очевидцы отметили, что пострадавших нет. При этом поврежден капот у автомобиля темного цвета.
Напомним, 14 октября 2024 года в Екатеринбурге автомобиль влетел в пассажирский автобус. Пострадавших нет.