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Posted 17 октября, 05:56

Published 17 октября, 05:56

Modified 17 октября, 05:59

Updated 17 октября, 05:59

Автомобили столкнулись около поселка Свободный в Свердловской области

Автомобили столкнулись около поселка Свободный в Свердловской области

17 октября 2024, 05:56
Фото: 1MI
На трассе произошло столкновение двух автомобилей на выезде из свердловского поселка Свободный. ДТП произошло вечером 16 октября 2024 года.

О случившейся дорожной аварии рассказали очевидцы в группе ВКонтакте «вСалде | Верхняя Салда и Нижняя Салда».

Видео: Группа ВКонтакте «вСалде | Верхняя Салда и Нижняя Салда».

На место происшествия выезжали сотрудники автоинспекции. В комментариях паблика подписчики рассказали, что марка белого автомобиля — Lada Granta.

Также очевидцы отметили, что пострадавших нет. При этом поврежден капот у автомобиля темного цвета.

Напомним, 14 октября 2024 года в Екатеринбурге автомобиль влетел в пассажирский автобус. Пострадавших нет.

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