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Posted 17 октября, 09:57

Published 17 октября, 09:57

Modified 17 октября, 09:59

Updated 17 октября, 09:59

Автомобилистов предупредили о гололеде на трассах в Свердловской области

Автомобилистов предупредили о гололеде на трассах в Свердловской области

17 октября 2024, 09:57
Фото: 1MI
На трассах в Свердловской области ожидается гололед 18 октября 2024 года.

Обледенение дорог ожидается на Пермском, Тюменском и Челябинском трактах. В связи с этим водителей транспортных средств предупредили об опасности, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

18 октября в регионе ожидается +2… +6 градусов. Ночью будет похолодание до -2 градусов.

Напомним, 13 октября 2024 года автоинспекторы предостерегли автомобилистов о том, что не нужно совершать поездки в Курганскую область из-за гололеда.

В Нижнем Тагиле с момента образования гололеда на дорогах в травмпункты Дзержинского района поступили 79 человек.

Стало известно о состоянии трассы рядом с Режом
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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Погода#Гололед#Трасса#Предупреждение#Дороги#Екатеринбург#Автомобилисты
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