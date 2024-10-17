Автомобилистов предупредили о гололеде на трассах в Свердловской области

Posted 17 октября, 09:57
Published 17 октября, 09:57
Modified 17 октября, 09:59
Updated 17 октября, 09:59
Обледенение дорог ожидается на Пермском, Тюменском и Челябинском трактах. В связи с этим водителей транспортных средств предупредили об опасности, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».
18 октября в регионе ожидается +2… +6 градусов. Ночью будет похолодание до -2 градусов.
Напомним, 13 октября 2024 года автоинспекторы предостерегли автомобилистов о том, что не нужно совершать поездки в Курганскую область из-за гололеда.
В Нижнем Тагиле с момента образования гололеда на дорогах в травмпункты Дзержинского района поступили 79 человек.