Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия по убийству ребенка в Екатеринбурге

Posted 17 октября, 04:40
Published 17 октября, 04:40
Modified 17 октября, 04:42
Updated 17 октября, 04:42
Доклад о выясненных обстоятельствах данного дела предоставит исполняющий обязанности начальника местного СК Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, 16 октября 2024 года младенца убил его дед, которому не понравился его громкий плач. После совершенного преступления мужчина скрылся и пытался спрятаться, однако его вскоре задержали. Семью проверит детский омбудсмен Игорь Мороков.