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Posted 17 октября, 04:40

Published 17 октября, 04:40

Modified 17 октября, 04:42

Updated 17 октября, 04:42

Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия по убийству ребенка в Екатеринбурге

Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия по убийству ребенка в Екатеринбурге

17 октября 2024, 04:40
Фото: 1MI
Сюжет
Убийство полуторамесячного ребенка в Екатеринбурге
Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о том, как идет следствие по убийству новорожденного ребенка в Екатеринбурге.

Доклад о выясненных обстоятельствах данного дела предоставит исполняющий обязанности начальника местного СК Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 16 октября 2024 года младенца убил его дед, которому не понравился его громкий плач. После совершенного преступления мужчина скрылся и пытался спрятаться, однако его вскоре задержали. Семью проверит детский омбудсмен Игорь Мороков.

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