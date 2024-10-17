tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 17:06

Published 17 октября, 17:06

Modified 17 октября, 17:12

Updated 17 октября, 17:12

Дело Бельковой, озеленение, проект театра в Тагиле и 100 тысяч за контракт на СВО

Дело Бельковой, озеленение, проект театра в Тагиле и 100 тысяч за контракт на СВО

17 октября 2024, 17:06
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле суд поставил точку в резонансном деле Светланы Бельковой. На Ленинградском проспекте высадят новые деревья. Одобрен проект нового кукольного театра. Тагильчане получат 100 тысяч рублей за контракт на СВО. В Демидовской больнице увековечат память героев Первой мировой войны.

Виновник пьяного ДТП Антон Кудрявцев, который травмировал Светлану Белькову, отправится в колонию-поселение на 4 года. Также он должен будет выплатить женщине 1,5 млн рублей. В Нижнем Тагиле суд поставил точку в резонансном деле двухлетней давности.

4 года колонии за сломанную жизнь: в Нижнем Тагиле закончился суд над делом Бельковой
Узнать подробнее

На Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле появятся новые деревья вдоль пешеходных дорожек. Благоустройство идет по проекту «Жилье и городская среда». Подрядчик высадит черемуху, пузыреплодник, яблони и ели.

В Нижнем Тагиле начато озеленение на Ленинградском проспекте
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле одобрили проект строительства нового кукольного театра — решение принято на заседании Градостроительного совета. Новое трехэтажное здание площадью 3000 кв.м начнут строит в 2026 году. Проект разработан местным архитектором Татьяной Грядовой.

Проект нового кукольного театра в Нижнем Тагиле одобрили на Градостроительном совете
Узнать подробнее

Тагильчане, которые заключат контракт с Минобороны с 15 октября по 31 декабря 2024 года, получат выплату в 100 тысяч рублей из местного бюджета. Военнослужащий должен быть прописан в городе и подписывать контракт через местный военкомат.

Выплату в 100 тысяч получат тагильчане, заключившие контракты на СВО
Узнать подробнее

На Демидовской больнице в Нижнем Тагиле установят мемориальную доску в память о героях-медиках Первой мировой войны. С инициативой выступил главный врач медучреждения Сергей Овсянников. Инициативу поддержал мэр Владислав Пинаев.

В Нижнем Тагиле появится мемориальная доска на Демидовской больнице
Узнать подробнее
Читайте также:
Тюрьмы Тагила, гуманитарная помощь, травля в школе и невидимые выбросыСуд над дезертиром, станция водоподготовки в Тагиле, спасение туриста и ДТП с детьмиСуд по делу Светланы Бурухиной, экоитоги, карантин в Тагиле и неопознанный самолет
#Дарья Бобровицкая#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#Суд#Благоустройство#Колония-поселение#Приговор#Контракт#Проект#Демидовская больница#Выплаты#Озеленение#Мемориальная доска#Екатеринбург#СВО#Кукольный театр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика