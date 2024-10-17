Дело Бельковой, озеленение, проект театра в Тагиле и 100 тысяч за контракт на СВО

Posted 17 октября, 17:06
Published 17 октября, 17:06
Modified 17 октября, 17:12
Updated 17 октября, 17:12
Виновник пьяного ДТП Антон Кудрявцев, который травмировал Светлану Белькову, отправится в колонию-поселение на 4 года. Также он должен будет выплатить женщине 1,5 млн рублей. В Нижнем Тагиле суд поставил точку в резонансном деле двухлетней давности.
На Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле появятся новые деревья вдоль пешеходных дорожек. Благоустройство идет по проекту «Жилье и городская среда». Подрядчик высадит черемуху, пузыреплодник, яблони и ели.
В Нижнем Тагиле одобрили проект строительства нового кукольного театра — решение принято на заседании Градостроительного совета. Новое трехэтажное здание площадью 3000 кв.м начнут строит в 2026 году. Проект разработан местным архитектором Татьяной Грядовой.
Тагильчане, которые заключат контракт с Минобороны с 15 октября по 31 декабря 2024 года, получат выплату в 100 тысяч рублей из местного бюджета. Военнослужащий должен быть прописан в городе и подписывать контракт через местный военкомат.
На Демидовской больнице в Нижнем Тагиле установят мемориальную доску в память о героях-медиках Первой мировой войны. С инициативой выступил главный врач медучреждения Сергей Овсянников. Инициативу поддержал мэр Владислав Пинаев.