Детский омбудсмен проверит семью из Екатеринбурга, в которой дед убил внука

Posted 17 октября, 04:07
Published 17 октября, 04:07
Modified 17 октября, 04:09
Updated 17 октября, 04:09
Мороков вместе с ПДН проверит, состояла ли эта семья на учете. Предварительно, вопросов у социальных служб к ней не было, рассказал омбудсмен «Газете.ру».
Также Мороков отметил, что сейчас специалисты работают с другими детьми из этой семьи. Они уже достигли школьного возраста.
Напомним, ночью 16 октября 2024 года мужчина убил новорожденного внука. Предполагается, что он пришел домой с работы и ему не понравилось, что младенец громко плачет.
Екатеринбуржец пытался спрятаться, однако его нашли и задержали. Известно, что он ранее был судим за избиение человека.