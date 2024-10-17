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Posted 17 октября, 04:07

Published 17 октября, 04:07

Modified 17 октября, 04:09

Updated 17 октября, 04:09

Детский омбудсмен проверит семью из Екатеринбурга, в которой дед убил внука

Детский омбудсмен проверит семью из Екатеринбурга, в которой дед убил внука

17 октября 2024, 04:07
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Убийство полуторамесячного ребенка в Екатеринбурге
Омбудсмен Игорь Мороков проверит семью, один из членов которой убил полуторамесячного внука.

Мороков вместе с ПДН проверит, состояла ли эта семья на учете. Предварительно, вопросов у социальных служб к ней не было, рассказал омбудсмен «Газете.ру».

Также Мороков отметил, что сейчас специалисты работают с другими детьми из этой семьи. Они уже достигли школьного возраста.

Напомним, ночью 16 октября 2024 года мужчина убил новорожденного внука. Предполагается, что он пришел домой с работы и ему не понравилось, что младенец громко плачет.

Екатеринбуржец пытался спрятаться, однако его нашли и задержали. Известно, что он ранее был судим за избиение человека.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Дети#Семья#ПДН#Новорожденный#Екатеринбург#Детский омбудсмен#Убийство полуторамесячного ребенка в Екатеринбурге
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