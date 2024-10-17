Дороги Вагонки и центра в Нижнем Тагиле стали самыми аварийными

Posted 17 октября, 03:44
Published 17 октября, 03:44
Modified 17 октября, 03:54
Updated 17 октября, 03:54
Чаще всего аварии случаются на проспектах Мира, Ленина, улицах Фрунзе, Победы, Космонавтов, Восточном шоссе, Юности, Вагоностроителей, Ильича, Алтайской, Чайковского, Энтузиастов и Серова, рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».
Тагилстроевский район и Гальяно-Горбуновский массив более безопасные районы в плане дорожных происшествий. При этом на Гальянке существуют 2 аварийных очага на Черноисточинском шоссе и на Уральском проспекте.
Нередко ЧП в Тагилстроевском районе случаются на Балакинской улице из-за того, что здесь плохо организовано движение транспорта. Здесь существуют 3 аварийных очага. Также раз в шесть месяцев случаются небольшие дорожные инциденты на улицах Черноморской, Землячки и Попова.
Напомним, 5 октября 2024 года в Нижнем Тагиле произошла авария на улице Перова с участием автомобиля и грузовика. В столкновении пострадал автомобилист.