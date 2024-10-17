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Posted 17 октября, 03:44

Published 17 октября, 03:44

Modified 17 октября, 03:54

Updated 17 октября, 03:54

Дороги Вагонки и центра в Нижнем Тагиле стали самыми аварийными

Дороги Вагонки и центра в Нижнем Тагиле стали самыми аварийными

17 октября 2024, 03:44
Фото: Онлайн-камеры «Сети Тагила»
В Нижнем Тагиле на дорогах Вагонки и центра города ДТП случаются особенно часто.

Чаще всего аварии случаются на проспектах Мира, Ленина, улицах Фрунзе, Победы, Космонавтов, Восточном шоссе, Юности, Вагоностроителей, Ильича, Алтайской, Чайковского, Энтузиастов и Серова, рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».

Тагилстроевский район и Гальяно-Горбуновский массив более безопасные районы в плане дорожных происшествий. При этом на Гальянке существуют 2 аварийных очага на Черноисточинском шоссе и на Уральском проспекте.

Фото: 2ГИС

Нередко ЧП в Тагилстроевском районе случаются на Балакинской улице из-за того, что здесь плохо организовано движение транспорта. Здесь существуют 3 аварийных очага. Также раз в шесть месяцев случаются небольшие дорожные инциденты на улицах Черноморской, Землячки и Попова.

Напомним, 5 октября 2024 года в Нижнем Тагиле произошла авария на улице Перова с участием автомобиля и грузовика. В столкновении пострадал автомобилист.

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