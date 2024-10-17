Дороги Вагонки и центра в Нижнем Тагиле стали самыми аварийными

Нередко ЧП в Тагилстроевском районе случаются на Балакинской улице из-за того, что здесь плохо организовано движение транспорта. Здесь существуют 3 аварийных очага. Также раз в шесть месяцев случаются небольшие дорожные инциденты на улицах Черноморской, Землячки и Попова.