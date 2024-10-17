Интерпол поймал в Екатеринбурге литовского рецидивиста

Posted 17 октября, 10:43
Published 17 октября, 10:43
Modified 17 октября, 10:45
Updated 17 октября, 10:45
Сыщики из Екатеринбурга вычислили литовского гражданина, объявленного в международный розыск за совершение множества серьезных преступлений. Его подозревают в перевозке и хранении наркотиков, обман сотрудников таможни, принадлежность к вооруженной группе и многом другом.
Мужчина скрывался от правосудия в России. Однако его обнаружили и задержали в Свердловской области. В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции в Вильнюс, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.
Ранее в Екатеринбурге задержан житель Башкирии в федеральном розыске.