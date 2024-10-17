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Posted 17 октября, 10:43

Published 17 октября, 10:43

Modified 17 октября, 10:45

Updated 17 октября, 10:45

Интерпол поймал в Екатеринбурге литовского рецидивиста

Интерпол поймал в Екатеринбурге литовского рецидивиста

17 октября 2024, 10:43
Фото: 1MI
Неоднократно судимого жителя Литвы выдворят из России на Родину.

Сыщики из Екатеринбурга вычислили литовского гражданина, объявленного в международный розыск за совершение множества серьезных преступлений. Его подозревают в перевозке и хранении наркотиков, обман сотрудников таможни, принадлежность к вооруженной группе и многом другом.

Мужчина скрывался от правосудия в России. Однако его обнаружили и задержали в Свердловской области. В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции в Вильнюс, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.

Ранее в Екатеринбурге задержан житель Башкирии в федеральном розыске.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Розыск#Иностранец#Розыск человека#Екатеринбург#Инцидент
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