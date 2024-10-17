Как осенью превратить истощенную землю в чернозем: совет эксперта удивил

Posted 17 октября, 08:37
Published 17 октября, 08:37
Modified 17 октября, 08:39
Updated 17 октября, 08:39
Чтобы ваша земля была плодородной и могла давать богатый урожай, как чернозем, необходимо использовать разнообразные удобрения. Каждое из них имеет свои особенности и преимущества, однако осенью важно соблюдать баланс микроэлементов, чтобы не навредить растениям.
В сентябре–октябре видимая жизнь растений затихает, зелень увядает, однако на самом деле вегетационные процессы в этот период не заканчиваются: побеги дозревают и продолжается формирование плодовых почек.
На этом этапе растениям необходимы калийные и фосфорные удобрения, говорит агроном Иван Роговцев, автор канала «Агроном Иван». Под каждое взрослое растение необходимо внести по 15 граммов хлористого калия и суперфосфата. А вот с азотистыми удобрениями нужно быть предельно осторожными.
Некоторые дачники вносят осенью небольшие дозы азота, он ускоряет потребление растениями фосфора и калия из удобрений. Но нужно быть осторожным, иначе растения могут тронуться в рост. Чтобы вносить азот, нужно знать содержание азота в почве на своем участке. Если для вас это сложно, от внесения азота лучше отказаться, даже незначительных доз, — утверждает Роговцев.
Калийные удобрения можно вносить как в сухом виде, так и в виде раствора, а вот фосфор вносят только в виде гранул. Важно также ориентироваться на погоду за окном: если на улице сухо и тепло, то вносите жидкие удобрения. В дождливую погоду можно заделать в почву гранулы с помощью грабель или мотыги. Весной процедуру можно будет повторить, увеличив при этом количество удобрений в два раза.
Если вы по какой-то причине не хотите использовать минеральные удобрения, то замените их на органику:
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