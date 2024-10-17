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Posted 17 октября, 08:37

Published 17 октября, 08:37

Modified 17 октября, 08:39

Updated 17 октября, 08:39

Как осенью превратить истощенную землю в чернозем: совет эксперта удивил

Как осенью превратить истощенную землю в чернозем: совет эксперта удивил

17 октября 2024, 08:37
Фото: Photo by Markus Spiske on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Чем подкормить землю осенью, чтобы она приобрела свойства чернозема? Оказывается, такие удобрения существуют. Конечно, по три урожая в год вы снимать не будете, но плодородие почвы повысите существенно — вот что нужно внести в грунт до конца октября.

Чтобы ваша земля была плодородной и могла давать богатый урожай, как чернозем, необходимо использовать разнообразные удобрения. Каждое из них имеет свои особенности и преимущества, однако осенью важно соблюдать баланс микроэлементов, чтобы не навредить растениям.

В сентябре–октябре видимая жизнь растений затихает, зелень увядает, однако на самом деле вегетационные процессы в этот период не заканчиваются: побеги дозревают и продолжается формирование плодовых почек.

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На этом этапе растениям необходимы калийные и фосфорные удобрения, говорит агроном Иван Роговцев, автор канала «Агроном Иван». Под каждое взрослое растение необходимо внести по 15 граммов хлористого калия и суперфосфата. А вот с азотистыми удобрениями нужно быть предельно осторожными.

Некоторые дачники вносят осенью небольшие дозы азота, он ускоряет потребление растениями фосфора и калия из удобрений. Но нужно быть осторожным, иначе растения могут тронуться в рост. Чтобы вносить азот, нужно знать содержание азота в почве на своем участке. Если для вас это сложно, от внесения азота лучше отказаться, даже незначительных доз, — утверждает Роговцев.

Калийные удобрения можно вносить как в сухом виде, так и в виде раствора, а вот фосфор вносят только в виде гранул. Важно также ориентироваться на погоду за окном: если на улице сухо и тепло, то вносите жидкие удобрения. В дождливую погоду можно заделать в почву гранулы с помощью грабель или мотыги. Весной процедуру можно будет повторить, увеличив при этом количество удобрений в два раза.

Фото: Изображение Midjourney

Если вы по какой-то причине не хотите использовать минеральные удобрения, то замените их на органику:

  • Компост. Это настоящая находка для садоводов. Он не только улучшает структуру почвы, но и обогащает ее питательными веществами. Осенью после сбора урожая следует добавить компост на участок. Просто рассыпайте его по поверхности и заделайте в землю.
  • Пепел. Является отличным источником калия и фосфора, который улучшает плодовитость почвы. Его можно использовать в качестве добавки к другим удобрениям или разбросать по земле.
  • Навоз. Он не только питает землю, но и способствует формированию правильной микробиоты. Важно, чтобы навоз был хорошо перепревшим, иначе можно сжечь корни растений.

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