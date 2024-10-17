Как осенью превратить истощенную землю в чернозем: совет эксперта удивил

Калийные удобрения можно вносить как в сухом виде, так и в виде раствора, а вот фосфор вносят только в виде гранул. Важно также ориентироваться на погоду за окном: если на улице сухо и тепло, то вносите жидкие удобрения. В дождливую погоду можно заделать в почву гранулы с помощью грабель или мотыги. Весной процедуру можно будет повторить, увеличив при этом количество удобрений в два раза.