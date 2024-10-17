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Posted 17 октября, 04:49

Published 17 октября, 04:49

Modified 17 октября, 04:51

Updated 17 октября, 04:51

Конкурс экологического плаката стартовал в Свердловской области

Конкурс экологического плаката стартовал в Свердловской области

17 октября 2024, 04:49
Фото: «Рифей»
С 15 октября по 15 ноября 2024 года на севере Свердловской области проходит конкурс по созданию цифрового экологического плаката. Задумку можно осуществить с помощью специальных приложений на смартфонах или других гаджетах, а также при использовании искусственного интеллекта — нейросетей.

Основная цель творческого соревнования — привлечь внимание жителей региона к вопросам и ценностям осознанного потребления. Кроме того, конкурс будет способствовать популяризации знаний об экологичном образе жизни и воспитанию социальной ответственности.

Участниками события могут стать жители 23 городских округов, расположенных в зоне деятельности регионального оператора «Рифей», нескольких возрастных категорий: 7-11 лет, 11-18 лет и 18+.

Мы решили, что цифровой экологический плакат, созданный свердловской молодежью — это то, что нам действительно сейчас необходимо. А ноябрь — хорошее время вспомнить старые добрые традиции советских экологических плакатов, наполнить их уральским колоритом, придумать хорошие современные призывы, — пояснил генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко.

Главное условие экологического конкурса: плакаты должны быть созданы не на бумаге, а в цифровом формате — на компьютерах или телефонах.

Уникальный коллаж должен включать в себя информационную часть с реальной статистикой, интересными фактами или правилами обращения с отходами. Кроме того, на плакате обязателен слоган, призывающий к экопозитивным действиям. Итогом может быть, например, готовый графический шаблон или картинка, сгенерированная нейросетью.

Членами жюри оценится уникальность, актуальность использованной в плакате информации, ее значение для уральского региона, оригинальность призыва, его соответствие экологической направленности конкурса, понятность для широкой аудитории и общий вид.

По итогом конкурса будут выбраны 3 плаката: по одному в каждой возрастной категории. Оглашение результатов пройдет 21 ноября посредством публикации в социальных сетях и распространением информации о результатах конкурса в СМИ. Авторы лучших работ получат подарочные сертификаты и памятные подарки.

Отметим, готовые работы необходимо направлять до 15 ноября через сервис личных сообщений в группу регионального оператора в социальной сети.

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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Конкурс#Статистика#Социальные сети#Молодежь#Награды#Жюри#Екатеринбург#Рифей#Искусственный интеллект#Плакаты
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