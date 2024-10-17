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Posted 17 октября, 05:37

Published 17 октября, 05:37

Modified 17 октября, 05:39

Updated 17 октября, 05:39

Лиса гуляла вдоль дороги в Екатеринбурге

Лиса гуляла вдоль дороги в Екатеринбурге

17 октября 2024, 05:37
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга заметили на дороге лисицу. Животное гуляло на Московской улице.

Зверь сперва шел вдоль дороги. Заметив проезжающий автомобиль, лиса неожиданно свернула и пробежала через проезжую часть, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Напомним, 5 октября 2024 года в Лесном дикая лисица набросилась на местного жителя и укусила его. Пострадавший обратился в медучреждение за помощью.

На улицах города после этого происшествия будут разбросаны съедобные брикеты, в которых содержится вакцина от бешенства.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дорога#Очевидцы#Лиса#Животное#Екатеринбург#Московская улица
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