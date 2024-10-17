Лиса гуляла вдоль дороги в Екатеринбурге

Posted 17 октября, 05:37
Published 17 октября, 05:37
Modified 17 октября, 05:39
Updated 17 октября, 05:39
Зверь сперва шел вдоль дороги. Заметив проезжающий автомобиль, лиса неожиданно свернула и пробежала через проезжую часть, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Напомним, 5 октября 2024 года в Лесном дикая лисица набросилась на местного жителя и укусила его. Пострадавший обратился в медучреждение за помощью.
На улицах города после этого происшествия будут разбросаны съедобные брикеты, в которых содержится вакцина от бешенства.