Министр транспорта РФ прилетел в Екатеринбург на выставку «Дорога 2024»

Posted 17 октября, 07:04
Published 17 октября, 07:04
Modified 17 октября, 07:06
Updated 17 октября, 07:06
Выставка даст возможность не только чиновникам обсудить свои планы, но и передовым автодорожным организациям показать, на что они способны. Выставка началась 15 октября и собрала огромное количество участников — более трех тысяч, сообщают в ДИПе.
Министр транспорта рассказал, что сейчас власти разрабатывают новые национальные проекты, которые заменят старые и будут действовать до 2030 года.
Напомним, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал договор, согласно которому Тагил и китайский Фуюань стали партнерами. Планируется, что власти будут развивать не только экономику, но и культуру.