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Posted 17 октября, 07:04

Published 17 октября, 07:04

Modified 17 октября, 07:06

Updated 17 октября, 07:06

Министр транспорта РФ прилетел в Екатеринбург на выставку «Дорога 2024»

Министр транспорта РФ прилетел в Екатеринбург на выставку «Дорога 2024»

17 октября 2024, 07:04
Фото: Департамент информационной политики
Министр транспорта России Роман Старовойт прилетел в Екатеринбург, чтобы побывать на уникальной выставке «Дорога 2024».

Выставка даст возможность не только чиновникам обсудить свои планы, но и передовым автодорожным организациям показать, на что они способны. Выставка началась 15 октября и собрала огромное количество участников — более трех тысяч, сообщают в ДИПе.

Министр транспорта рассказал, что сейчас власти разрабатывают новые национальные проекты, которые заменят старые и будут действовать до 2030 года.

Напомним, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал договор, согласно которому Тагил и китайский Фуюань стали партнерами. Планируется, что власти будут развивать не только экономику, но и культуру.

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