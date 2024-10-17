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Posted 17 октября, 10:26

Published 17 октября, 10:26

Modified 17 октября, 10:28

Updated 17 октября, 10:28

Мужчина украл телефон у первоклассницы в Нижнем Тагиле

Мужчина украл телефон у первоклассницы в Нижнем Тагиле

17 октября 2024, 10:26
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле неизвестный мужчина украл телефон у девочки около школы №45. Инцидент произошел 1 октября 2024 года.

По словам мамы девочки, школьница положила телефон на скамейку и занималась на турниках, которые стояли неподалеку. Когда она отвернулась, прохожий взял гаджет и ушел с ним, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

На записи с камер видеонаблюдения мужчина снял розовый чехол и убрал его в правый карман, а телефон остался у него в руке. Мать ребенка просит горожанина вернуть им телефон.

Напомним, 14 октября 2024 года в Екатеринбурге у местного жителя украли велосипед.

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