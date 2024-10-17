Мужчина украл телефон у первоклассницы в Нижнем Тагиле

Posted 17 октября, 10:26
Published 17 октября, 10:26
Modified 17 октября, 10:28
Updated 17 октября, 10:28
По словам мамы девочки, школьница положила телефон на скамейку и занималась на турниках, которые стояли неподалеку. Когда она отвернулась, прохожий взял гаджет и ушел с ним, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
На записи с камер видеонаблюдения мужчина снял розовый чехол и убрал его в правый карман, а телефон остался у него в руке. Мать ребенка просит горожанина вернуть им телефон.
Напомним, 14 октября 2024 года в Екатеринбурге у местного жителя украли велосипед.