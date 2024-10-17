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Posted 17 октября, 07:00

Published 17 октября, 07:00

Modified 17 октября, 07:02

Updated 17 октября, 07:02

На Урале почти 75% дорог соответствуют нормативам

На Урале почти 75% дорог соответствуют нормативам

17 октября 2024, 07:00
Фото: 1MI
В Уральском федеральном округе почти 75% дорог соответствуют установленным нормам.

Так, нормам соответствуют 74,3 процента дорог местного значения и почти 57 процентов региональных дорог. Такие показатели выше общероссийских целей, рассказали в пресс-службе аппарата уральского полпреда Артема Жоги.

У дорожных субъектов есть большие возможности для туризма. В связи с этим важно, чтобы инфраструктура была развитой и качественной.

Напомним, в населенных пунктах под Нижним Тагилом планируется ремонт дорог, который должен завершиться к концу ноября 2024 года.

В Верхотурье отремонтировали опасный участок дороги
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#Елизавета Зиборова#Общество#Транспорт#Туризм#Ремонт дорог#Дороги#Ремонт дороги#Инфраструктура#Нормативы#Екатеринбург#Урал
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