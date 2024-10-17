На Урале почти 75% дорог соответствуют нормативам

Posted 17 октября, 07:00
Published 17 октября, 07:00
Modified 17 октября, 07:02
Updated 17 октября, 07:02
Так, нормам соответствуют 74,3 процента дорог местного значения и почти 57 процентов региональных дорог. Такие показатели выше общероссийских целей, рассказали в пресс-службе аппарата уральского полпреда Артема Жоги.
У дорожных субъектов есть большие возможности для туризма. В связи с этим важно, чтобы инфраструктура была развитой и качественной.
Напомним, в населенных пунктах под Нижним Тагилом планируется ремонт дорог, который должен завершиться к концу ноября 2024 года.