Не одеяло, а пуховое облачко: как часто нужно стирать и как ухаживать между стирками

Posted 17 октября, 09:35
Published 17 октября, 09:35
Modified 17 октября, 09:37
Updated 17 октября, 09:37
По мнению профессиональных клинеров, для поддержания свежести постельных принадлежностей одеяло следует стирать не реже одного раза в 3-4 месяца. Однако эта частота может значительно варьироваться в зависимости от различных факторов:
Также стирка должна производиться гораздо чаще, если вы не используете пододеяльник. По словам основателя клининговой компании Джастина Карпентера, такое одеяло должно отправляться в стиральную машинку не реже, чем раз в две недели.
Можно продлить жизнь вашему одеялу, используя несколько простых трюков:
Чистите грязные участки: если вы заметили загрязнения, очистите их влажной тряпкой с мыльным раствором. После этого обязательно высушите сырое пятно. Храните одеяло в чистом, сухом и проветриваемом месте, чтобы избежать появления плесени и неприятных ароматов. Используйте освежители ткани, чтобы добавить приятный аромат.
Эти нехитрые советы не только продлят срок службы вашего одеяла, но и обеспечат вам комфортный и здоровый сон.
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