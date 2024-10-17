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Posted 17 октября, 09:35

Published 17 октября, 09:35

Modified 17 октября, 09:37

Updated 17 октября, 09:37

Не одеяло, а пуховое облачко: как часто нужно стирать и как ухаживать между стирками

Не одеяло, а пуховое облачко: как часто нужно стирать и как ухаживать между стирками

17 октября 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Одеяло дарит тепло, уют и защищает нас от холода, но, к сожалению, при этом накапливает пыль, пот, волосы домашних любимцев и пылевых клещей. Поэтому вопрос о том, как часто нужно стирать одеяло и как освежить его между стирками, актуален для каждой семьи.

Как часто нужно стирать одеяло

По мнению профессиональных клинеров, для поддержания свежести постельных принадлежностей одеяло следует стирать не реже одного раза в 3-4 месяца. Однако эта частота может значительно варьироваться в зависимости от различных факторов:

  • Аллергии и респираторные заболевания. Если у вас есть склонность к аллергии или астме, лучше стирать одеяло каждые 1-3 месяца.
  • Наличие домашних животных. Любители домашних питомцев должны уделять больше внимания стирке — не реже одного раза в месяц.
  • Климатические условия. В более влажных или пыльных регионах одеяла загрязняются быстрее, их нужно стирать чаще.
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Также стирка должна производиться гораздо чаще, если вы не используете пододеяльник. По словам основателя клининговой компании Джастина Карпентера, такое одеяло должно отправляться в стиральную машинку не реже, чем раз в две недели.

Как освежить одеяло между стирками

Можно продлить жизнь вашему одеялу, используя несколько простых трюков:

  • Проветривание. Одеяло нужно периодически проветривать. Просто вытащите его на балкон или повесьте на перила, чтобы убрать запахи и освежить ткань.
  • Постельное белье. Чтобы не загрязнять одеяло, меняйте пододеяльник не реже одного раза в неделю.
  • Использование парогенератора. Пар помогает уничтожить бактерии и освежает ткань, придавая ей приятный аромат.
  • Пищевая сода. Посыпьте одеяло пищевой содой, оставьте его на пару часов, а затем хорошенько пропылесосьте. Это уберет запахи и освежит ткань.
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Как предотвратить появление неприятного запаха от одеяла

Чистите грязные участки: если вы заметили загрязнения, очистите их влажной тряпкой с мыльным раствором. После этого обязательно высушите сырое пятно. Храните одеяло в чистом, сухом и проветриваемом месте, чтобы избежать появления плесени и неприятных ароматов. Используйте освежители ткани, чтобы добавить приятный аромат.

Эти нехитрые советы не только продлят срок службы вашего одеяла, но и обеспечат вам комфортный и здоровый сон.

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