Не одеяло, а пуховое облачко: как часто нужно стирать и как ухаживать между стирками

Сюжет Дом и сад

Как часто нужно стирать одеяло Как освежить одеяло между стирками Как предотвратить появление неприятного запаха от одеяла

Одеяло дарит тепло, уют и защищает нас от холода, но, к сожалению, при этом накапливает пыль, пот, волосы домашних любимцев и пылевых клещей. Поэтому вопрос о том, как часто нужно стирать одеяло и как освежить его между стирками, актуален для каждой семьи.