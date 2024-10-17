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Posted 17 октября, 09:27

Published 17 октября, 09:27

Modified 17 октября, 09:29

Updated 17 октября, 09:29

Неизвестный угрожал пистолетом жителям Нижнего Тагила и хотел забрать автомобиль

Неизвестный угрожал пистолетом жителям Нижнего Тагила и хотел забрать автомобиль

17 октября 2024, 09:27
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле неизвестный мужчина остановил «ГАЗель» и угрожал пистолетом. Инцидент произошел на перекрестке улиц Краснознаменная — Полярная утром 17 октября 2024 года.

По словам очевидицы, в «ГАЗели» были ее родители. На дороге в районе перекрестка им стал угрожать неизвестный, вооруженный пистолетом. Он намеревался забрать у них машину, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

В это время остановился белый автомобиль, пассажиры которого попытались успокоить незнакомца. Во время перепалки он нанес удар пистолетом молодому человеку. После этого все участники инцидента скрылись.

В полиции Нижнего Тагила проводятся все необходимые оперативные мероприятия, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, 6 октября 2024 года в Нижнем Тагиле посетитель магазина угрожал пистолетом продавщице.

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