Неизвестный угрожал пистолетом жителям Нижнего Тагила и хотел забрать автомобиль

Posted 17 октября, 09:27
Published 17 октября, 09:27
Modified 17 октября, 09:29
Updated 17 октября, 09:29
По словам очевидицы, в «ГАЗели» были ее родители. На дороге в районе перекрестка им стал угрожать неизвестный, вооруженный пистолетом. Он намеревался забрать у них машину, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
В это время остановился белый автомобиль, пассажиры которого попытались успокоить незнакомца. Во время перепалки он нанес удар пистолетом молодому человеку. После этого все участники инцидента скрылись.
В полиции Нижнего Тагила проводятся все необходимые оперативные мероприятия, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Напомним, 6 октября 2024 года в Нижнем Тагиле посетитель магазина угрожал пистолетом продавщице.