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Posted 17 октября, 06:41

Published 17 октября, 06:41

Modified 17 октября, 06:43

Updated 17 октября, 06:43

Нижнетагильский театр кукол победил на Всероссийском фестивале «Зазеркалье»

Нижнетагильский театр кукол победил на Всероссийском фестивале «Зазеркалье»

17 октября 2024, 06:41
Фото: Нижнетагильский театр кукол
Тагильчане победили на III Всероссийском фестивале театров кукол «Зазеркалье».

Фестиваль проходил в городе Барнаул. Тагильчане представили зрителям спектакль под названием «Как поймать тишину».

Всего в культурном событии участвовали 12 театральных коллективов из различных уголков России. Среди конкурсантов были коллективы из столицы и Санкт-Петербурга. Также представили свои спектакли актеры из Новосибирска, Тюмени, Томска и Кемерово. Участвовали Пермь, Сургут и Новокузнецк.

Гран-при был присужден спектаклю, поставленному в Нижнем Тагиле.

Фото: Нижнетагильский театр кукол

Напомним, драматический и кукольный театры из Нижнего Тагила победили в фестивале «Браво».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Культура#Нижний Тагил#Театр кукол#Театр#Екатеринбург
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