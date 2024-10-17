Нижнетагильский театр кукол победил на Всероссийском фестивале «Зазеркалье»

Posted 17 октября, 06:41
Published 17 октября, 06:41
Modified 17 октября, 06:43
Updated 17 октября, 06:43
Фестиваль проходил в городе Барнаул. Тагильчане представили зрителям спектакль под названием «Как поймать тишину».
Всего в культурном событии участвовали 12 театральных коллективов из различных уголков России. Среди конкурсантов были коллективы из столицы и Санкт-Петербурга. Также представили свои спектакли актеры из Новосибирска, Тюмени, Томска и Кемерово. Участвовали Пермь, Сургут и Новокузнецк.
Гран-при был присужден спектаклю, поставленному в Нижнем Тагиле.