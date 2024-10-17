Нижнетагильский театр кукол победил на Всероссийском фестивале «Зазеркалье»

Всего в культурном событии участвовали 12 театральных коллективов из различных уголков России. Среди конкурсантов были коллективы из столицы и Санкт-Петербурга. Также представили свои спектакли актеры из Новосибирска, Тюмени, Томска и Кемерово. Участвовали Пермь, Сургут и Новокузнецк.