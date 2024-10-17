Новые вещи: радость или риск? Узнайте, почему стирка — это необходимость

Posted 17 октября, 13:50
Published 17 октября, 13:50
Modified 17 октября, 13:52
Updated 17 октября, 13:52
Принося в дом новые вещи из магазина, задумайтесь, где могли побывать эти красивые джинсы или блузки, прежде чем попасть в ваши руки.
Какие же опасные «подарки» несет на себе новая одежда? Парадоксально, но микробы и бактерии — это не самая большая беда. На самом деле, заразиться чем-то действительно неприятным от новой одежды практически не реально.
Риск получить инфекционное заболевание от одежды в розничном магазине после того, как ее примерил другой человек, исчезающе мал и по сути отсутствует, если одежда новая, — отмечает микробиолог доктор Дэвид К. Гастон, доцент кафедры патологии, микробиологии и иммунологии Vanderbilt Health в интервью порталу southernliving.com.
Но это лишь верхушка айсберга. В ходе исследования, проведенного американскими учеными, было установлено, что на новой одежде присутствуют фекальные и назальные бактерии. Даже если они не вызовут у вас инфекционного заболевания — согласитесь, звучит неприятно.
Несмотря на то, что производители стремятся следовать стандартам безопасности, не всегда можно полностью исключить наличие химикатов на новых вещах. Это могут быть:
Химикаты могут вызвать раздражение кожи и аллергические реакции.
Новая вещь из магазина иногда может пахнуть не очень приятно. Это связано как с материалами, так и с упаковкой. Для борьбы с молью, плесенью и другими негативными факторами одежду обрабатывают специальными химикатами — это могут быть антисептики, краски или другие сильно пахнущие вещества. Кроме того, на производстве одежда перед отправкой в магазины часто упаковывается в пластиковые пакеты или коробки, где она слеживается и начинает «задыхаться».
Постирав вещь, вы не только избавите ее от неприятных амбрэ, но и будете чувствовать себя более комфортно и удобно.
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