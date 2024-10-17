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Posted 17 октября, 13:50

Published 17 октября, 13:50

Modified 17 октября, 13:52

Updated 17 октября, 13:52

Новые вещи: радость или риск? Узнайте, почему стирка — это необходимость

Новые вещи: радость или риск? Узнайте, почему стирка — это необходимость

17 октября 2024, 13:50
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Нужно ли стирать новые вещи из магазина, прежде чем надеть их на себя? Некоторые считают, что это необходимо, другие же уверены, что достаточно просто снять ярлык и носить с удовольствием. Давайте разберемся, как обстоят дела на самом деле.

Принося в дом новые вещи из магазина, задумайтесь, где могли побывать эти красивые джинсы или блузки, прежде чем попасть в ваши руки.

Фекальные и назальные бактерии

Какие же опасные «подарки» несет на себе новая одежда? Парадоксально, но микробы и бактерии — это не самая большая беда. На самом деле, заразиться чем-то действительно неприятным от новой одежды практически не реально.

Риск получить инфекционное заболевание от одежды в розничном магазине после того, как ее примерил другой человек, исчезающе мал и по сути отсутствует, если одежда новая, — отмечает микробиолог доктор Дэвид К. Гастон, доцент кафедры патологии, микробиологии и иммунологии Vanderbilt Health в интервью порталу southernliving.com.
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Но это лишь верхушка айсберга. В ходе исследования, проведенного американскими учеными, было установлено, что на новой одежде присутствуют фекальные и назальные бактерии. Даже если они не вызовут у вас инфекционного заболевания — согласитесь, звучит неприятно.

Остатки химических веществ

Несмотря на то, что производители стремятся следовать стандартам безопасности, не всегда можно полностью исключить наличие химикатов на новых вещах. Это могут быть:

  • Красящие пигменты.
  • Консерванты.
  • Полироли.

Химикаты могут вызвать раздражение кожи и аллергические реакции.

Неприятные запахи

Новая вещь из магазина иногда может пахнуть не очень приятно. Это связано как с материалами, так и с упаковкой. Для борьбы с молью, плесенью и другими негативными факторами одежду обрабатывают специальными химикатами — это могут быть антисептики, краски или другие сильно пахнущие вещества. Кроме того, на производстве одежда перед отправкой в магазины часто упаковывается в пластиковые пакеты или коробки, где она слеживается и начинает «задыхаться».

Постирав вещь, вы не только избавите ее от неприятных амбрэ, но и будете чувствовать себя более комфортно и удобно.

Ранее эксперты рассказали, как часто нужно стирать одеяло.

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