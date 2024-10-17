Новые вещи: радость или риск? Узнайте, почему стирка — это необходимость

Новая вещь из магазина иногда может пахнуть не очень приятно. Это связано как с материалами, так и с упаковкой. Для борьбы с молью, плесенью и другими негативными факторами одежду обрабатывают специальными химикатами — это могут быть антисептики, краски или другие сильно пахнущие вещества. Кроме того, на производстве одежда перед отправкой в магазины часто упаковывается в пластиковые пакеты или коробки, где она слеживается и начинает «задыхаться».