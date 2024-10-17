Обезьяны, белки и кошки — кто кусал туристов СОГАЗа за границей этим летом

В 2024 году отмечается рост количества обращений с укусами животных. Так, в Таиланде туристы обращались за медицинской помощью и вакцинацией от бешенства после укусов обезьяны, кошки, крысы, кролика в контактном зоопарке, а также после контакта с морским ежом. В Индонезии один из туристов пострадал от укуса белки, а на Кубе — уличной собаки. В Турции на туриста напала кошка, а другой застрахованный был укушен лошадью во время катания. В прошлом году туристу на Гавайях потребовалась помощь СОГАЗа после укуса свиньи.