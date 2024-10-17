Оксид азота превышал нормативы в 1,8 раза в Нижнем Тагиле 15 октября

Posted 17 октября, 04:31
Published 17 октября, 04:31
Modified 17 октября, 04:33
Updated 17 октября, 04:33
Превышение нормативов было определено самой высокой концентрацией оксида азота на ПНЗ №3 в 19:20, которая была равна 1,8 ПДК. Также на протяжении двух часов, с 18:40 до 20:40, концентрация вредного вещества была равна от 1,1 до 1,8 ПДК, а в 7:40 — 1,3 ПДК, рассказали в УГМС.
В дневное время 14 октября в Нижнем Тагиле уровень загрязнения воздуха был небольшим. Максимальная концентрация вышеуказанного вещества в 8:20 была на уровне 1,1 ПДК. При этом вечером, в 20:40, показатель был повышенным — на уровне 1,03 ПДК.
Напомним, 8 октября 2024 года в Нижнем Тагиле была зафиксирована максимальная концентрация оксида углерода — 2,1 ПДК.