Оксид азота превышал нормативы в 1,8 раза в Нижнем Тагиле 15 октября

Превышение нормативов было определено самой высокой концентрацией оксида азота на ПНЗ №3 в 19:20, которая была равна 1,8 ПДК. Также на протяжении двух часов, с 18:40 до 20:40, концентрация вредного вещества была равна от 1,1 до 1,8 ПДК, а в 7:40 — 1,3 ПДК, рассказали в УГМС.