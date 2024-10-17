tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 04:31

Published 17 октября, 04:31

Modified 17 октября, 04:33

Updated 17 октября, 04:33

Оксид азота превышал нормативы в 1,8 раза в Нижнем Тагиле 15 октября

Оксид азота превышал нормативы в 1,8 раза в Нижнем Тагиле 15 октября

17 октября 2024, 04:31
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле атмосферный воздух был значительно загрязнен 15 октября 2024 года.

Превышение нормативов было определено самой высокой концентрацией оксида азота на ПНЗ №3 в 19:20, которая была равна 1,8 ПДК. Также на протяжении двух часов, с 18:40 до 20:40, концентрация вредного вещества была равна от 1,1 до 1,8 ПДК, а в 7:40 — 1,3 ПДК, рассказали в УГМС.

В дневное время 14 октября в Нижнем Тагиле уровень загрязнения воздуха был небольшим. Максимальная концентрация вышеуказанного вещества в 8:20 была на уровне 1,1 ПДК. При этом вечером, в 20:40, показатель был повышенным — на уровне 1,03 ПДК.

Напомним, 8 октября 2024 года в Нижнем Тагиле была зафиксирована максимальная концентрация оксида углерода — 2,1 ПДК.

«Уральское УГМС» не нашло выбросов в Нижнем Тагиле 11 октября
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области объявлен режим НМУ до конца неделиТюрьмы Тагила, гуманитарная помощь, травля в школе и невидимые выбросыКубок по хоккею, выбросы, алкоголь, резкое потепление и комета над Нижним Тагилом
#Елизавета Зиборова#Экология#Город#Загрязнение атмосферы#УГМС#Екатеринбург#ПДК#Загрязнение воздуха#Превышение ПДК#Вредные выбросы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика