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Posted 17 октября, 15:20

Published 17 октября, 15:20

Modified 17 октября, 15:22

Updated 17 октября, 15:22

В городе Свердловской области нашли отрезанную ступню у мусорных баков

Оторвали мишке лапу: в Тавде нашли отрубленную лапу «оборотня»

17 октября 2024, 15:20
Фото: Изображение Midjourney

В городе Свердловской области нашли отрезанную ступню у мусорных баков

На улице Мира в Тавде возле площадки с мусорными контейнерами нашли отрезанную ступню. Жители так и не смогли понять, кому принадлежит отрезанная часть тела. Полицейские оцепили периметр возле загадочной находки.

Скорее всего, найденная ступня не человеческая, а медвежья, пишет Е1. Однако, отметим, спутать ногу человека с медвежьей достаточно сложно.

В комментариях жители города устроили настоящее юмористическое соревнование. Один мужчина, например, сказал, что считал тавдинских оборотней сказкой.

Напомним, что полицейские часто находят разные странные вещи. Например, в Верхней Пышме задержали женщину с мочалкой, которая была пропитана героином.

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