Оторвали мишке лапу: в Тавде нашли отрубленную лапу «оборотня»

Posted 17 октября, 15:20
Published 17 октября, 15:20
Modified 17 октября, 15:22
Updated 17 октября, 15:22
Скорее всего, найденная ступня не человеческая, а медвежья, пишет Е1. Однако, отметим, спутать ногу человека с медвежьей достаточно сложно.
В комментариях жители города устроили настоящее юмористическое соревнование. Один мужчина, например, сказал, что считал тавдинских оборотней сказкой.
Напомним, что полицейские часто находят разные странные вещи. Например, в Верхней Пышме задержали женщину с мочалкой, которая была пропитана героином.