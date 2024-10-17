Оторвали мишке лапу: в Тавде нашли отрубленную лапу «оборотня»

В городе Свердловской области нашли отрезанную ступню у мусорных баков

На улице Мира в Тавде возле площадки с мусорными контейнерами нашли отрезанную ступню. Жители так и не смогли понять, кому принадлежит отрезанная часть тела. Полицейские оцепили периметр возле загадочной находки.