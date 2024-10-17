Получил по голове: екатеринбуржца избили сотрудники платной парковки

В один из дней его не пустили на территорию стоянки, так как номера машины якобы высветились в некоем черном списке. Мужчина оставил авто за пределами стоянки и отправился домой, однако из окна увидел, что сотрудники парковки царапают автомобиль камнем. Он вышел и попытался разобраться, но получил удар по голове. В больнице врачи подтвердили черепно-мозговую травму, а также обнаружили ушиб виска.