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Posted 17 октября, 16:35

Published 17 октября, 16:35

Modified 17 октября, 16:37

Updated 17 октября, 16:37

В Екатеринбурга водителя избили из-за места на платной парковке

Получил по голове: екатеринбуржца избили сотрудники платной парковки

17 октября 2024, 16:35
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурга водителя избили из-за места на платной парковке

В Екатеринбурга местный житель сначала не смог заехать на парковку возле собственного дома, а потом получил по голове от ее сотрудников.

Платная парковка работает на Золотистом бульваре, недалеко от дома, где живет пострадавший екатеринбуржец, пишет Urak Mash.

В один из дней его не пустили на территорию стоянки, так как номера машины якобы высветились в некоем черном списке. Мужчина оставил авто за пределами стоянки и отправился домой, однако из окна увидел, что сотрудники парковки царапают автомобиль камнем. Он вышел и попытался разобраться, но получил удар по голове. В больнице врачи подтвердили черепно-мозговую травму, а также обнаружили ушиб виска.

Теперь фирме «Технология парковки» придется ответить на множество вопросов, в том числе и об организации платной парковки на бульваре — по данным прокуратуры, она запрещена. На данный момент компании вынесено предоставление и возбуждено административное дело.

Ранее в Екатеринбурге криминальный авторитет избил владелицу борделя, а затем сбежал.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Травма#Избиение#Автомобиль#Парковка#Екатеринбург
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