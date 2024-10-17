Получил по голове: екатеринбуржца избили сотрудники платной парковки

Posted 17 октября, 16:35
Published 17 октября, 16:35
Modified 17 октября, 16:37
Updated 17 октября, 16:37
Платная парковка работает на Золотистом бульваре, недалеко от дома, где живет пострадавший екатеринбуржец, пишет Urak Mash.
В один из дней его не пустили на территорию стоянки, так как номера машины якобы высветились в некоем черном списке. Мужчина оставил авто за пределами стоянки и отправился домой, однако из окна увидел, что сотрудники парковки царапают автомобиль камнем. Он вышел и попытался разобраться, но получил удар по голове. В больнице врачи подтвердили черепно-мозговую травму, а также обнаружили ушиб виска.
Теперь фирме «Технология парковки» придется ответить на множество вопросов, в том числе и об организации платной парковки на бульваре — по данным прокуратуры, она запрещена. На данный момент компании вынесено предоставление и возбуждено административное дело.
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