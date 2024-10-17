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Posted 17 октября, 15:31

Published 17 октября, 15:31

Modified 17 октября, 15:33

Updated 17 октября, 15:33

В Нижнем Тагиле приняли проект нового кукольного театра

Проект нового кукольного театра в Нижнем Тагиле одобрили на Градостроительном совете

17 октября 2024, 15:31
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле приняли проект нового кукольного театра

В Нижнем Тагиле на заседании Градостроительного совета рассмотрели и одобрили проект нового кукольного театра. Он будет возведен на перекрестке Уральского проспекта и улицы Удовенко.

Работы по строительству театра на Гальяно-Горбуновском массиве должны начаться в 2026 году. Это будет трехэтажное здание площадью около 3000 кв.м с двумя зрительными залами. Рядом с новым учреждением культуры будет благоустроена территория: появится большая парковка, детские площадки и прогулочные зоны. Речь об этом шла на заседании тагильского Градостроительного совета в четверг, 17 октября.

Проект нового кукольного театра представила местный архитектор Татьяна Грядова. Выступая на заседании, специалист отметила, что при работе над ним учитывала особенности отношения труппы театра к творчеству — сочетание классических и современных приемов.

Мэр Владислав Пинаев подчеркнул, что Гальяно-Горбуновский массив очень удачно расположен с точки зрения доступности для горожан — приезжать в театр смогут семьи из разных уголков Нижнего Тагила, особенно после открытия Восточного объезда. Кроме того, этот район очень активно развивается в инфраструктурном плане: здесь ведется жилая застройка, а в обозримом будущем появится и школа.

Ранее директор екатеринбургского театра музыкальной комедии рассказал, будет ли учреждение работать после двух пожаров, которые случились в этом году.

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