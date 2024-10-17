Проект нового кукольного театра в Нижнем Тагиле одобрили на Градостроительном совете

Posted 17 октября, 15:31
Published 17 октября, 15:31
Modified 17 октября, 15:33
Updated 17 октября, 15:33
Работы по строительству театра на Гальяно-Горбуновском массиве должны начаться в 2026 году. Это будет трехэтажное здание площадью около 3000 кв.м с двумя зрительными залами. Рядом с новым учреждением культуры будет благоустроена территория: появится большая парковка, детские площадки и прогулочные зоны. Речь об этом шла на заседании тагильского Градостроительного совета в четверг, 17 октября.
Проект нового кукольного театра представила местный архитектор Татьяна Грядова. Выступая на заседании, специалист отметила, что при работе над ним учитывала особенности отношения труппы театра к творчеству — сочетание классических и современных приемов.
Мэр Владислав Пинаев подчеркнул, что Гальяно-Горбуновский массив очень удачно расположен с точки зрения доступности для горожан — приезжать в театр смогут семьи из разных уголков Нижнего Тагила, особенно после открытия Восточного объезда. Кроме того, этот район очень активно развивается в инфраструктурном плане: здесь ведется жилая застройка, а в обозримом будущем появится и школа.
Ранее директор екатеринбургского театра музыкальной комедии рассказал, будет ли учреждение работать после двух пожаров, которые случились в этом году.