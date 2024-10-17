Проект нового кукольного театра в Нижнем Тагиле одобрили на Градостроительном совете

Мэр Владислав Пинаев подчеркнул, что Гальяно-Горбуновский массив очень удачно расположен с точки зрения доступности для горожан — приезжать в театр смогут семьи из разных уголков Нижнего Тагила, особенно после открытия Восточного объезда. Кроме того, этот район очень активно развивается в инфраструктурном плане: здесь ведется жилая застройка, а в обозримом будущем появится и школа.