ПЦБК за пять лет высадила 12 миллионов саженцев деревьев в Прикамье

Пермская целлюлозно-бумажная компания является одним из крупнейших в Российской Федерации производителей тарного картона и гофроупаковки. Представители ПЦБК утверждают, что бережное отношение к природным ресурсам входит в число приоритетов работы компании, что подтверждается ее участием в лесовосстановительных программах и в проектах по зарыблению водоемов — не только Прикамья, но и других регионов России. На площади более чем 400 тысячи гектаров участков леса, арендуемых ПЦБК, для производства бумаги заготавливается береза. На место использованных деревьев высаживают ели по принципу «сколько гектаров вырублено, столько будет восстановлено».