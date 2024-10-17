ПЦБК за пять лет высадила 12 миллионов саженцев деревьев в Прикамье

Posted 17 октября, 10:17
Published 17 октября, 10:17
Modified 17 октября, 10:17
Updated 17 октября, 10:17
Пермская целлюлозно-бумажная компания является одним из крупнейших в Российской Федерации производителей тарного картона и гофроупаковки. Представители ПЦБК утверждают, что бережное отношение к природным ресурсам входит в число приоритетов работы компании, что подтверждается ее участием в лесовосстановительных программах и в проектах по зарыблению водоемов — не только Прикамья, но и других регионов России. На площади более чем 400 тысячи гектаров участков леса, арендуемых ПЦБК, для производства бумаги заготавливается береза. На место использованных деревьев высаживают ели по принципу «сколько гектаров вырублено, столько будет восстановлено».
Неполных две тысячи гектаров леса было восстановлено компанией в текущем году. Почти половину из них составляют молодые деревья. За последнюю пятилетку благодаря ПЦБК на площади 3686 гектаров высадили более 12 миллионов деревьев, а площадь восстановления в совокупности превысила 13 тысяч гектаров. По данным properm.ru, в последнее время часто производится высадка саженцев с закрытой корневой системой.
Ежегодно ПЦБК участвует в улучшении биоразнообразия водоемов нашей страны. 7 октября в Нытвенский пруд было выпущено 2,2 тысячи мальков белого амура. Водоем входит в число крупнейших искусственных водных резервуаров европейской территории России.
Природные и искусственные водоемы за последние пять лет усилиями сотрудников ПЦБК пополнились почти на два десятка тысяч особей рыб разных видов. В Прикамье девять с лишним тысяч мальков белого амура заселили в Суксунский пруд, а в Татарстане более двух тысяч единиц молоди выпустили в Заинское водохранилище. В 2022 году фауна Камского водохранилища благодаря ПЦБК пополнилась шестью с половиной тысячами молодой стерляди, занесенной в Красную книгу России.
Согласно заявлению гендиректора Пермской целлюлозно-бумажной компании Юрия Маркова, предприятие участвует в охране окружающей среды, восполняя природные ресурсы, а также работая в области модернизации очистных сооружений и сокращения удельного потребления воды. Для сохранения лесов в производстве картона в основном используется макулатура. Это способствует развитию в Российской Федерации экономики замкнутого цикла.
В июне текущего года Росприроднадзор выдал ПЦБК комплексное экологическое разрешение. В мае компания стала первым в России предприятием целлюлозно-бумажной отрасли, включенным в госреестр утилизаторов.