Сажайте без опаски: эксперты назвали пять сортов томатов, устойчивых к фитофторозу

Posted 17 октября, 10:29
Published 17 октября, 10:29
Modified 17 октября, 10:31
Updated 17 октября, 10:31
Фитофтора уничтожает урожай на корню, вызывая быстрое гниение плодов и самих кустов. Заболевание очень заразно и быстро распространяется: споры грибка переносятся ветром и дождем на большие расстояния, и контролировать его распространение практически не возможно. Но селекционеры вывели сорта, устойчивые к фитофторозу.
Отличный выбор почти по всем параметрам. Это раннеспелый сорт томатов, который плодоносит с середины лета и вплоть до заморозков. А выращивать его можно как в открытом грунте, так и в теплицах.
Этот сорт — настоящая бомба. Помидора сорта «Цыган» крупные, сладкие и очень вкусные. Это относительно низкорослый сорт: максимальная высота плетей составляет 120 сантиметров, их можно не подвязывать и не пасынковать. Также колоссальным преимуществом «Цыгана» является стойкий иммунитет к целому ряду заболеваний, в том числе фитофторозу.
Раннеспелый гибрид с высокими показателями урожайности. Хорошо переносит неблагоприятные условия жары и засухи, размер плодов средний — до 300 грамм. Гибрид носит звание «универсальный», хорошо подходит как для салатов, так и в заготовки, — рассказывает об особенностях сорта эксперты канала «Наша дача».
Этот сорт подходит для любителей вырастить на дачном участке что-нибудь необычное. Это так называемые коктейльные томаты-черри темно-фиолетового, почти черного цвета. Растут кистями, как виноград. Сорт «Черная гроздь» высокоурожайный, раннеспелый и очень вкусный.
Это отечественный сорт, выведенный селекционерами в 2005 году. Подходит для выращивания как в теплице, так и в открытом грунте. Этот сорт томатов отличается большой урожайностью, хорошими вкусовыми качествами (подходит и для употребления в свежем виде, и для консервации). А еще «Оранжевое чудо» устойчиво к перепадам температур, поэтому выращивать его можно практически в любом климате. Имеет иммунитет не только к фитофторе, но и к большинству других заболеваний растений.
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