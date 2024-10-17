Сажайте без опаски: эксперты назвали пять сортов томатов, устойчивых к фитофторозу

Это отечественный сорт, выведенный селекционерами в 2005 году. Подходит для выращивания как в теплице, так и в открытом грунте. Этот сорт томатов отличается большой урожайностью, хорошими вкусовыми качествами (подходит и для употребления в свежем виде, и для консервации). А еще «Оранжевое чудо» устойчиво к перепадам температур, поэтому выращивать его можно практически в любом климате. Имеет иммунитет не только к фитофторе, но и к большинству других заболеваний растений.