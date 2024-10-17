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Posted 17 октября, 10:29

Published 17 октября, 10:29

Modified 17 октября, 10:31

Updated 17 октября, 10:31

Сажайте без опаски: эксперты назвали пять сортов томатов, устойчивых к фитофторозу

Сажайте без опаски: эксперты назвали пять сортов томатов, устойчивых к фитофторозу

17 октября 2024, 10:29
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Дачники как огня боятся фитофтороза, который буквально поедает помидоры на грядке. Для защиты посадок в ход идут самые разные средства, в том числе «тяжелая артиллерия» в виде химпрепаратов. На самом деле, достаточно всего лишь поменять сорта томатов, чтобы навсегда избавиться от напасти.

Фитофтора уничтожает урожай на корню, вызывая быстрое гниение плодов и самих кустов. Заболевание очень заразно и быстро распространяется: споры грибка переносятся ветром и дождем на большие расстояния, и контролировать его распространение практически не возможно. Но селекционеры вывели сорта, устойчивые к фитофторозу.

Сорт «Огородник»

Отличный выбор почти по всем параметрам. Это раннеспелый сорт томатов, который плодоносит с середины лета и вплоть до заморозков. А выращивать его можно как в открытом грунте, так и в теплицах.

Сорт «Цыган»

Этот сорт — настоящая бомба. Помидора сорта «Цыган» крупные, сладкие и очень вкусные. Это относительно низкорослый сорт: максимальная высота плетей составляет 120 сантиметров, их можно не подвязывать и не пасынковать. Также колоссальным преимуществом «Цыгана» является стойкий иммунитет к целому ряду заболеваний, в том числе фитофторозу.

Сорт «Резонанс»

Раннеспелый гибрид с высокими показателями урожайности. Хорошо переносит неблагоприятные условия жары и засухи, размер плодов средний — до 300 грамм. Гибрид носит звание «универсальный», хорошо подходит как для салатов, так и в заготовки, — рассказывает об особенностях сорта эксперты канала «Наша дача».

Сорт «Черная гроздь F1»

Этот сорт подходит для любителей вырастить на дачном участке что-нибудь необычное. Это так называемые коктейльные томаты-черри темно-фиолетового, почти черного цвета. Растут кистями, как виноград. Сорт «Черная гроздь» высокоурожайный, раннеспелый и очень вкусный.

Сорт томатов «Черная гроздь» хорошо противостоит фитофторозуСорт томатов «Черная гроздь» хорошо противостоит фитофторозу
Сорт томатов «Черная гроздь» хорошо противостоит фитофторозу. Фото: Изображение Midjourney

Сорт «Оранжевое чудо»

Это отечественный сорт, выведенный селекционерами в 2005 году. Подходит для выращивания как в теплице, так и в открытом грунте. Этот сорт томатов отличается большой урожайностью, хорошими вкусовыми качествами (подходит и для употребления в свежем виде, и для консервации). А еще «Оранжевое чудо» устойчиво к перепадам температур, поэтому выращивать его можно практически в любом климате. Имеет иммунитет не только к фитофторе, но и к большинству других заболеваний растений.

Ранее эксперты рассказали, можно ли получить качественные семена из магазинных перцев.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Помидоры#Окружающая среда#Дача#Грунт#Заболевания#Теплицы#Селекция#Дом и сад#КЦ
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