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Posted 17 октября, 12:46

Published 17 октября, 12:46

Modified 17 октября, 12:48

Updated 17 октября, 12:48

Эксперт Жукова назвала пять причин, почему не стоит вешать жалюзи на окна

Сплошная головная боль: 5 причин отказаться от жалюзи в квартире

17 октября 2024, 12:46
Фото: Photo by Erica Marsland Huynh on Unsplash

Эксперт Жукова назвала пять причин, почему не стоит вешать жалюзи на окна

Сюжет
Дом и сад
Каждый из нас стремится создать уютный и гармоничный интерьер в своем доме. По этой причине многие люди предпочитают использовать жалюзи вместо обычных занавесок. Но стоит ли овчинка выделки?

Эксперт по домоводству Марина Жукова рассказала, почему она никогда не повесит жалюзи в доме. По ее мнению, головной боли от них намного больше, чем пользы.

Проблема №1: вечная «пляска» ламелей

Ламель — это пластина, из которых состоят жалюзи. Даже в самых качественных изделиях одна из ламелей вечно стремится «отколоться» от остальных и жить собственной жизнью.

Висит криво, мешает солнцу ровно падать на мой идеально вычищенный подоконник, и просто бесит своим неповиновением, — сетует Марина Жукова.
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Проблема №2: ломающиеся разъемы

Эти мелкие детали все время ломаются, причем в самый неподходящий момент. Когда это происходит, то жалюзи превращаются в совершенно бесполезную вещь, которая требует немедленного и не очень-то дешевого ремонта. Хозяевам приходится тратить силы, время и средства, чтобы починить то, что ломаться по идее не должно.

Проблема №3: зависание и заклинивание

Эта проблема тесно связана со второй, говорит Марина Жукова. Из-за сломанных разъемов планки просто клинит. Чтобы привести конструкцию в порядок, приходится все разбирать, а затем собирать обратно — это мелкая и кропотливая работа. А если сделать что-то неправильно, то жалюзи могут вообще прийти в негодность.

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Проблема №4: бесконечная пыль

Даже регулярная уборка не спасет вас от того, чтобы пыль не забивалась в механизмы, затрудняя движение ламелей. А потом приходится использовать силиконовый спрей, чтобы смягчить движение и продлить жизнь своим страдальцам, — отмечает Марина Жукова.

Да и сама процедура по вытиранию пыли с планок жалюзи — задача очень кропотливая, которая займет не менее 40 минут.

Проблема №5: борьба за ровность

Мало того, что одна из планок все время стремится выбиться из общего ровного строя, так еще и остальные то и дело норовят пуститься в пляс. Даже если у жалюзи идеально работают все механизмы, выровнять планки бывает очень сложно. У хозяйки может возникнуть ощущение, что они не подчиняются никаким законам физики.

Если вы решите повесить в своем доме жалюзи, то помните, что вам потребуется не только колоссальный запас терпения и времени, но и изрядное чувство юмора, потому что без него переносить «проделки» этого предмета интерьера просто невозможно.

Ранее эксперты рассказали о том, как убраться в доме за 15 минут, если гости на пороге.

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