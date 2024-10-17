Сплошная головная боль: 5 причин отказаться от жалюзи в квартире

Мало того, что одна из планок все время стремится выбиться из общего ровного строя, так еще и остальные то и дело норовят пуститься в пляс. Даже если у жалюзи идеально работают все механизмы, выровнять планки бывает очень сложно. У хозяйки может возникнуть ощущение, что они не подчиняются никаким законам физики.