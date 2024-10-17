Строительство культурного центра на ГГМ в Тагиле заморозили из-за удорожания

Posted 17 октября, 05:29
Published 17 октября, 05:29
Modified 17 октября, 05:31
Updated 17 октября, 05:31
Строительством занимается компания «Тагилдорстрой». Из 42 этапов были закончены первые шесть. Выполненные работы стоили более 16 миллионов, а общая цена стройки — 252 миллиона.
По словам руководителя компании Игоря Васильева, необходимо пересмотреть цены, которые заложил проектировщик четыре года назад, так как стоимость строительных материалов заметно отличается от цен, указанных в контракте. Об этом Васильев сообщил во время заседания комиссии гордумы по предпринимательству и градостроительству.
Члены думской комиссии остались недовольны сложившейся ситуацией. При этом чиновники заверили, что строительство будет возобновлено и закончено к 2025 году.
Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается строительство станции водоподготовки «Южная».