Строительство культурного центра на ГГМ в Тагиле заморозили из-за удорожания

По словам руководителя компании Игоря Васильева, необходимо пересмотреть цены, которые заложил проектировщик четыре года назад, так как стоимость строительных материалов заметно отличается от цен, указанных в контракте. Об этом Васильев сообщил во время заседания комиссии гордумы по предпринимательству и градостроительству.