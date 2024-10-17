tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 05:29

Published 17 октября, 05:29

Modified 17 октября, 05:31

Updated 17 октября, 05:31

Строительство культурного центра на ГГМ в Тагиле заморозили из-за удорожания

Строительство культурного центра на ГГМ в Тагиле заморозили из-за удорожания

17 октября 2024, 05:29
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле обсудили заморозку строительства детского культурно-образовательного центра на ГГМ. Реализацию проекта приостановили месяц назад в связи с подорожанием материалов.

Строительством занимается компания «Тагилдорстрой». Из 42 этапов были закончены первые шесть. Выполненные работы стоили более 16 миллионов, а общая цена стройки — 252 миллиона.

По словам руководителя компании Игоря Васильева, необходимо пересмотреть цены, которые заложил проектировщик четыре года назад, так как стоимость строительных материалов заметно отличается от цен, указанных в контракте. Об этом Васильев сообщил во время заседания комиссии гордумы по предпринимательству и градостроительству.

Члены думской комиссии остались недовольны сложившейся ситуацией. При этом чиновники заверили, что строительство будет возобновлено и закончено к 2025 году.

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается строительство станции водоподготовки «Южная».

В Нижнем Тагиле вновь ищут подрядчика для проектировки строительства собачьего приюта
Узнать подробнее
Читайте также:
Площадку для складирования снега собираются построить в Нижнем ТагилеВ Нижнем Тагиле приостановлено строительство детского центра на Гальянке87 тысяч пациентов сохранили зрение в Центре «Микрохирургия глаза» в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Цены#Строительство#Контракт#Проект#Центр#Материалы#Градостроительство#Екатеринбург#Тагилдорстрой#Гордума
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика