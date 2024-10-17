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Posted 17 октября, 08:10

Published 17 октября, 08:10

Modified 17 октября, 08:12

Updated 17 октября, 08:12

Тиндер-трамвай катается по улицам Екатеринбурга

Тиндер-трамвай катается по улицам Екатеринбурга

17 октября 2024, 08:10
Фото: 4 канал
В Екатеринбурге придумали новый способ познакомиться. Теперь по улицам города ездит тиндер-трамвай.

Транспортное средство стартует от Южного депо и катает пассажиров по городу в течение трех часов.

30 пассажиров, среди которых мужчины и женщины подобраны в равном количестве, в процессе длительной поездки знакомятся и общаются. А чтобы этот процесс проходил более комфортно и расслабленно, пассажиры дегустируют вино, сообщает «4 канал — Екатеринбург».

На сегодняшний день неизвестно, образовались ли среди пассажиров пары. Однако трамвай знакомств продолжит свою работу в столице среднего Урала.

Ранее в Екатеринбурге на троих девушек напал любитель уличных знакомств.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Трамвай#Знакомства#Екатеринбург#Пара
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