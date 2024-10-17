Тиндер-трамвай катается по улицам Екатеринбурга

30 пассажиров, среди которых мужчины и женщины подобраны в равном количестве, в процессе длительной поездки знакомятся и общаются. А чтобы этот процесс проходил более комфортно и расслабленно, пассажиры дегустируют вино, сообщает «4 канал — Екатеринбург».