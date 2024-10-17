Тиндер-трамвай катается по улицам Екатеринбурга

Posted 17 октября, 08:10
Published 17 октября, 08:10
Modified 17 октября, 08:12
Updated 17 октября, 08:12
Транспортное средство стартует от Южного депо и катает пассажиров по городу в течение трех часов.
30 пассажиров, среди которых мужчины и женщины подобраны в равном количестве, в процессе длительной поездки знакомятся и общаются. А чтобы этот процесс проходил более комфортно и расслабленно, пассажиры дегустируют вино, сообщает «4 канал — Екатеринбург».
На сегодняшний день неизвестно, образовались ли среди пассажиров пары. Однако трамвай знакомств продолжит свою работу в столице среднего Урала.
Ранее в Екатеринбурге на троих девушек напал любитель уличных знакомств.