tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 08:35

Published 17 октября, 08:35

Modified 17 октября, 08:37

Updated 17 октября, 08:37

Три иностранца пытались провезти в Екатеринбург 4 килограмма табака для кальяна

Три иностранца пытались провезти в Екатеринбург 4 килограмма табака для кальяна

17 октября 2024, 08:35
Фото: Изображение Midjourney
Таможенники в Екатеринбурге задержали трех юношей из Палестины, у которых с собой были несколько килограммов кальянного табака.

В аэропорту Кольцово пассажиров задержали в тот момент, когда они проходили таможенный контроль «зеленого» коридора.

Выяснилось, что у них в багаже есть табак, из-за которого были нарушены правила провоза. Молодые люди превысили установленную норму почти в 6 раз, рассказали в пресс-службе уральской таможни.

По словам задержанных, они везли данный груз для себя, а о правилах таможни они ничего не знали. В отношении них возбуждены административные дела. Их могут оштрафовать до 2500 рублей с конфискацией.

Напомним, девушка пыталась незаконно доставить в Екатеринбург материалы, которые нужны для наращивания ресниц.

Мужчина пытался провезти в Екатеринбург 50 пачек сигарет из Китая
Узнать подробнее
Читайте также:
Девушка пыталась незаконно провезти в Екатеринбург материалы для наращивания ресницВ Верхней Пышме задержали женщину с мочалкойВ Екатеринбурге нескольким самолетам задержали вылет из-за холода
#Елизавета Зиборова#Общество#Таможня#Кольцово#Иностранцы#Задержание#Аэропорт#Молодые люди#Багаж#Товар#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика