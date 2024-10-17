Три иностранца пытались провезти в Екатеринбург 4 килограмма табака для кальяна

Posted 17 октября, 08:35
Published 17 октября, 08:35
Modified 17 октября, 08:37
Updated 17 октября, 08:37
В аэропорту Кольцово пассажиров задержали в тот момент, когда они проходили таможенный контроль «зеленого» коридора.
Выяснилось, что у них в багаже есть табак, из-за которого были нарушены правила провоза. Молодые люди превысили установленную норму почти в 6 раз, рассказали в пресс-службе уральской таможни.
По словам задержанных, они везли данный груз для себя, а о правилах таможни они ничего не знали. В отношении них возбуждены административные дела. Их могут оштрафовать до 2500 рублей с конфискацией.
Напомним, девушка пыталась незаконно доставить в Екатеринбург материалы, которые нужны для наращивания ресниц.