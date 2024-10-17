Уголовная ответственность за превышение возраста дожития: бред или нет?

Автором инициативы, о которой пишут свердловчане, якобы является депутат Государственной думы Станислав Гуревич. В своих пояснениях законотворец и член комитета Госдумы по делам пенсионеров говорит о том, что бюджет Пенсионного фонда сформирован из предположения о том, что после выхода на пенсию люди будут жить не более 25 лет. То есть превышение этого срока приведет к перерасходу бюджета и сопутствующим проблемам.