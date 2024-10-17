tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 09:55

Published 17 октября, 09:55

Modified 17 октября, 09:57

Updated 17 октября, 09:57

Уголовная ответственность за превышение возраста дожития: бред или нет?

Уголовная ответственность за превышение возраста дожития: бред или нет?

17 октября 2024, 09:55
Фото: Изображение Midjourney
Пользователи социальных сетей в Свердловской области в октябре стали распространять информацию о законопроекте Госдумы, который предусматривает уголовную ответственность за превышение возраста дожития.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Автором инициативы, о которой пишут свердловчане, якобы является депутат Государственной думы Станислав Гуревич. В своих пояснениях законотворец и член комитета Госдумы по делам пенсионеров говорит о том, что бюджет Пенсионного фонда сформирован из предположения о том, что после выхода на пенсию люди будут жить не более 25 лет. То есть превышение этого срока приведет к перерасходу бюджета и сопутствующим проблемам.

Мы призываем всех пенсионеров ответственно относиться к срокам дожития и не создавать государству излишних проблем своим неуместным и избыточным долголетием, — цитируют автора проекта закона люди.
Есть ли дефицит антибиотиков в Нижнем Тагиле?
Узнать подробнее

Однако простое исследование этого инфоповода показало, что данная информация — фейк. Во-первых, на официальном сайте Госдумы информации о существовании комитета по делам пенсионеров нет. Пенсионное законодательство рассматривают в Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Во-вторых, первоисточник новости датирован началом декабря 2021 года и размещен на сайте сатирического издания «Панорама». Под каждой выдуманной новостью там размещена информация: «все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями». Однако это не помешало интернет-пользователям всерьез обсуждать тему и высказываться. Более того, в 2024 году эту информацию до сих пор репостят, в том числе, свердловчане.

Читайте также:
Депутат Заксобрания Свердловской области Коробейников не уходил на СВОВ России мошенники распространяют фейки от имени РоспотребнадзораКому Кадыров угрожает кровной местью и что из этого выйдет
#Юлия Мамонтова#Эксклюзив#Свердловская область#Фейк#Депутаты#Госдума#Законопроект#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика