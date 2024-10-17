Уголовная ответственность за превышение возраста дожития: бред или нет?

Posted 17 октября, 09:55
Published 17 октября, 09:55
Modified 17 октября, 09:57
Updated 17 октября, 09:57
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Автором инициативы, о которой пишут свердловчане, якобы является депутат Государственной думы Станислав Гуревич. В своих пояснениях законотворец и член комитета Госдумы по делам пенсионеров говорит о том, что бюджет Пенсионного фонда сформирован из предположения о том, что после выхода на пенсию люди будут жить не более 25 лет. То есть превышение этого срока приведет к перерасходу бюджета и сопутствующим проблемам.
Мы призываем всех пенсионеров ответственно относиться к срокам дожития и не создавать государству излишних проблем своим неуместным и избыточным долголетием, — цитируют автора проекта закона люди.
Однако простое исследование этого инфоповода показало, что данная информация — фейк. Во-первых, на официальном сайте Госдумы информации о существовании комитета по делам пенсионеров нет. Пенсионное законодательство рассматривают в Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Во-вторых, первоисточник новости датирован началом декабря 2021 года и размещен на сайте сатирического издания «Панорама». Под каждой выдуманной новостью там размещена информация: «все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями». Однако это не помешало интернет-пользователям всерьез обсуждать тему и высказываться. Более того, в 2024 году эту информацию до сих пор репостят, в том числе, свердловчане.