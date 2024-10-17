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Posted 17 октября, 14:15

Published 17 октября, 14:15

Modified 17 октября, 14:17

Updated 17 октября, 14:17

В Екатеринбурге 18-летний уроженец Таджикистана надругался над 13-летней девочкой

В Екатеринбурге 18-летний уроженец Таджикистана надругался над 13-летней девочкой

17 октября 2024, 14:15
Фото: 1MI
Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге 18-летний легальный мигрант из Таджикистана изнасиловал 13-летнюю школьницу, стоящую на учете ПДН.

По данным источника журналистов URA.RU, инцидент произошел 2 октября в Екатеринбурге на улице Июльской. Юноша набросился на девочку и принудил ее к близости.

В следственном комитете возбудили уголовное дело. В ближайшее время суд вынесет меру пресечения.

По данным того же источника, девушка родом из Башкирии, ученица 7 класса, состоит на учете в ПДН. Мигрант же нигде не учится и не работает.

Напомним, что в Екатеринбурге насильника приговорили к 15 годам тюрьмы. Он изнасиловал 16-летнюю школьницу.

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