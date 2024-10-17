В Екатеринбурге 18-летний уроженец Таджикистана надругался над 13-летней девочкой

Posted 17 октября, 14:15
Published 17 октября, 14:15
Modified 17 октября, 14:17
Updated 17 октября, 14:17
По данным источника журналистов URA.RU, инцидент произошел 2 октября в Екатеринбурге на улице Июльской. Юноша набросился на девочку и принудил ее к близости.
В следственном комитете возбудили уголовное дело. В ближайшее время суд вынесет меру пресечения.
По данным того же источника, девушка родом из Башкирии, ученица 7 класса, состоит на учете в ПДН. Мигрант же нигде не учится и не работает.
Напомним, что в Екатеринбурге насильника приговорили к 15 годам тюрьмы. Он изнасиловал 16-летнюю школьницу.