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Posted 17 октября, 13:33

Published 17 октября, 13:33

Modified 17 октября, 13:35

Updated 17 октября, 13:35

В Екатеринбурге посетитель интим-салона избил администратора и сбежал

В Екатеринбурге криминальный авторитет избил владычицу борделя и сбежал

17 октября 2024, 13:33
Фото: 1MI

В Екатеринбурге посетитель интим-салона избил администратора и сбежал

В Екатеринбурге криминальный авторитет Марсель Гасанов воспользовался услугами борделя, отказался платить, ударил администратора и сбежал. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел в борделе премиум-уровня. Стоимость «массажа» минимум 30 тысяч рублей. По данным telegram-канала Ural Mash, авторитет был под наркотическим опьянением. В драке разберется полиция.

Захват одного из бизнес-центров города, нападение на бывшего полицейского в Екб-Сити, создание склада оружия и рэкет — это не просто набор преступлений, это то, чем известен Гасанов.

Напомним, что в Екатеринбурге силовики и общественники регулярно устраивают облавы на бордели. Иногда полицейским приходится залазить в окно, чтобы достать секс-работниц, а иногда обнаруживаются интересные находки. Например, в одном из салонов работали проститутки-квадроберши.

Проститутки пойманы рядом с общежитиями в Екатеринбурге
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