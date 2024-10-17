В Екатеринбурге криминальный авторитет избил владычицу борделя и сбежал

Posted 17 октября, 13:33
Published 17 октября, 13:33
Modified 17 октября, 13:35
Updated 17 октября, 13:35
Инцидент произошел в борделе премиум-уровня. Стоимость «массажа» минимум 30 тысяч рублей. По данным telegram-канала Ural Mash, авторитет был под наркотическим опьянением. В драке разберется полиция.
Захват одного из бизнес-центров города, нападение на бывшего полицейского в Екб-Сити, создание склада оружия и рэкет — это не просто набор преступлений, это то, чем известен Гасанов.
Напомним, что в Екатеринбурге силовики и общественники регулярно устраивают облавы на бордели. Иногда полицейским приходится залазить в окно, чтобы достать секс-работниц, а иногда обнаруживаются интересные находки. Например, в одном из салонов работали проститутки-квадроберши.