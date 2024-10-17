В Екатеринбурге мужчины получили 16 лет тюрьмы из-за гроба и свиной головы

Мужчина обратился в СМИ и полицию, чтобы дело стало резонансным, так и случилось. Угрожавших поймали, свою вину они не признают, говорят, что не знали, на кого работают. За угрозы им обещали 25 тысяч. Теперь вместо денег они получили зарплату в размере МРОТ на следующие 16 лет своей жизни. Отбывать столь долгое наказание мужчины будут в колонии строгого режима.