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Posted 17 октября, 12:10

Published 17 октября, 12:10

Modified 17 октября, 12:12

Updated 17 октября, 12:12

В Екатеринбурге мужчины получили 16 лет тюрьмы из-за гроба и свиной головы

В Екатеринбурге мужчины получили 16 лет тюрьмы из-за гроба и свиной головы

17 октября 2024, 12:10
Фото: Прокуратура Свердловской области
В Екатеринбург суд отправил двух подельников наркоторговцев на 16 лет из-за угроз семье из Первоуральска.

Злоумышленники всячески запугивали семью из Первоуральска, а однажды им прислали голову свиньи в гробу. Всё это месть за уничтожение нарколаборатории и обращение в полицию, сообщают в прокуратуре Свердловской области.

Как удалось выяснить следствию, глава семейства 14 октября 2023 года сдал квартиру посуточно неизвестному мужчине, а когда пришел ее принимать, обнаружил цех по производству запрещенных веществ и сами наркотики, их он сдал в полицию.

После этого ему стали поступать различные угрозы. Причем в креативе наркоторговцы себя не ограничивали: настойчивые звонки с просьбой вернуть деньги, разрисованный подъезд, запененная дверь, голова свиньи в гробу.

Мужчина обратился в СМИ и полицию, чтобы дело стало резонансным, так и случилось. Угрожавших поймали, свою вину они не признают, говорят, что не знали, на кого работают. За угрозы им обещали 25 тысяч. Теперь вместо денег они получили зарплату в размере МРОТ на следующие 16 лет своей жизни. Отбывать столь долгое наказание мужчины будут в колонии строгого режима.

Напомним, что в Свердловской области идет суд над мужчинами, которые создали нарколабораторию в глухой деревне.

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