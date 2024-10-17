В Екатеринбурге мужчины получили 16 лет тюрьмы из-за гроба и свиной головы

Posted 17 октября, 12:10
Published 17 октября, 12:10
Modified 17 октября, 12:12
Updated 17 октября, 12:12
Злоумышленники всячески запугивали семью из Первоуральска, а однажды им прислали голову свиньи в гробу. Всё это месть за уничтожение нарколаборатории и обращение в полицию, сообщают в прокуратуре Свердловской области.
Как удалось выяснить следствию, глава семейства 14 октября 2023 года сдал квартиру посуточно неизвестному мужчине, а когда пришел ее принимать, обнаружил цех по производству запрещенных веществ и сами наркотики, их он сдал в полицию.
После этого ему стали поступать различные угрозы. Причем в креативе наркоторговцы себя не ограничивали: настойчивые звонки с просьбой вернуть деньги, разрисованный подъезд, запененная дверь, голова свиньи в гробу.
Мужчина обратился в СМИ и полицию, чтобы дело стало резонансным, так и случилось. Угрожавших поймали, свою вину они не признают, говорят, что не знали, на кого работают. За угрозы им обещали 25 тысяч. Теперь вместо денег они получили зарплату в размере МРОТ на следующие 16 лет своей жизни. Отбывать столь долгое наказание мужчины будут в колонии строгого режима.
Напомним, что в Свердловской области идет суд над мужчинами, которые создали нарколабораторию в глухой деревне.