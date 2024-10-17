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Posted 17 октября, 06:05

Published 17 октября, 06:05

Modified 17 октября, 06:07

Updated 17 октября, 06:07

В Екатеринбурге найдена редкая краснокнижная хищная птица

В Екатеринбурге найдена редкая краснокнижная хищная птица

17 октября 2024, 06:05
Фото: Росприроднадзор
В Екатеринбурге найден ослабленный филин — редкая птица, которая занесена в Красную книгу РФ.

В Уральскую службу Росприроднадзора обратились местные жители. Они рассказали о том, что нашли обездвиженную птицу, сообщает ведомство.

Инспекторы прибыли на указанное место и обнаружили филина — редкую хищную птицу, занесённую в Красную книгу России. Птица находилась в хрупком, ослабленном и исхудавшем состоянии.

Филина с разрешения Росприроднадзора отвезли в Центр реабилитации хищных птиц «Холзан». Там ей окажут всю необходимую помощь. Как только филин восстановится, его отпустят в дикую природу.

Фото: Росприроднадзора

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#Екатерина Смирнова#Общество#Птицы#Окружающая среда#Природа#Екатеринбург#Инцидент
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