В Екатеринбурге найдена редкая краснокнижная хищная птица

Posted 17 октября, 06:05
Published 17 октября, 06:05
Modified 17 октября, 06:07
Updated 17 октября, 06:07
В Уральскую службу Росприроднадзора обратились местные жители. Они рассказали о том, что нашли обездвиженную птицу, сообщает ведомство.
Инспекторы прибыли на указанное место и обнаружили филина — редкую хищную птицу, занесённую в Красную книгу России. Птица находилась в хрупком, ослабленном и исхудавшем состоянии.
Филина с разрешения Росприроднадзора отвезли в Центр реабилитации хищных птиц «Холзан». Там ей окажут всю необходимую помощь. Как только филин восстановится, его отпустят в дикую природу.