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Posted 17 октября, 07:42

Published 17 октября, 07:42

Modified 17 октября, 07:44

Updated 17 октября, 07:44

В Екатеринбурге при выборе УК подделали подписи

В Екатеринбурге при выборе УК подделали подписи

17 октября 2024, 07:42
Фото: 1MI
В Екатеринбурге подделали подписи при выборе УК для дома на улице Спутников.

Уголовное дело было возбуждено после того, как в одном из домов на ул. Спутников жильцы выбрали УК. Выяснилось, что в процессе голосования собственников МКД, в бюллетенях поставили поддельные подписи.

Голосование проходило с 17 мая этого года в течение месяца. По его итогам была выбрана УК ООО «Жилспектр». Однако прокуратура выяснила, что часть подписей были сделаны не владельцами жилых помещений. Их подделали, сообщает ведомство.

Расследование данного дела находится под непосредственным контролем прокуратуры.

Ранее в регионе 20 детских садов работали по поддельным документам.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Уголовное дело#УК#Екатеринбург#Инцидент
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