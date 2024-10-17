В Екатеринбурге при выборе УК подделали подписи

Posted 17 октября, 07:42
Published 17 октября, 07:42
Modified 17 октября, 07:44
Updated 17 октября, 07:44
Уголовное дело было возбуждено после того, как в одном из домов на ул. Спутников жильцы выбрали УК. Выяснилось, что в процессе голосования собственников МКД, в бюллетенях поставили поддельные подписи.
Голосование проходило с 17 мая этого года в течение месяца. По его итогам была выбрана УК ООО «Жилспектр». Однако прокуратура выяснила, что часть подписей были сделаны не владельцами жилых помещений. Их подделали, сообщает ведомство.
Расследование данного дела находится под непосредственным контролем прокуратуры.
Ранее в регионе 20 детских садов работали по поддельным документам.