В Екатеринбурге свел счеты с жизнью директор детского благотворительного фонда

Posted 17 октября, 13:45
Published 17 октября, 13:45
Modified 17 октября, 13:47
Updated 17 октября, 13:47
Пожилого мужчину должны были судить. Однако тело подозреваемого обнаружили на лестничной площадке его дома. Погибший оставил предсмертную записку, в которой просил позаботиться о его отце.
Известно, что подозреваемый переписывался несколько лет назад с девочками в возрасте от 11 до 13 лет. Он разговаривал с ними на сексуальные темы.
Предварительно, мужчина покончил с собой из-за суда, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник. Официальных комментариев по данному происшествию не было.
Ранее в Екатеринбурге 14-летнюю школьницу изнасиловал 16-летний подросток.