tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 13:45

Published 17 октября, 13:45

Modified 17 октября, 13:47

Updated 17 октября, 13:47

В Екатеринбурге свел счеты с жизнью директор детского благотворительного фонда

В Екатеринбурге свел счеты с жизнью директор детского благотворительного фонда

17 октября 2024, 13:45
Фото: 1MI
В Екатеринбурге покончил жизнь самоубийством глава благотворительного фонда «Маленький принц». Он подозревается в разврате с детьми.

Пожилого мужчину должны были судить. Однако тело подозреваемого обнаружили на лестничной площадке его дома. Погибший оставил предсмертную записку, в которой просил позаботиться о его отце.

Известно, что подозреваемый переписывался несколько лет назад с девочками в возрасте от 11 до 13 лет. Он разговаривал с ними на сексуальные темы.

Предварительно, мужчина покончил с собой из-за суда, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник. Официальных комментариев по данному происшествию не было.

Ранее в Екатеринбурге 14-летнюю школьницу изнасиловал 16-летний подросток.

Житель Екатеринбурга отправится на 15 лет в тюрьму за надругательство над школьницей
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Уголовное дело#Тело#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика