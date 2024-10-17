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Posted 17 октября, 09:06

Published 17 октября, 09:06

Modified 17 октября, 09:08

Updated 17 октября, 09:08

В Качканаре мэрия объявила о закупке нескольких квартир за 2 млн 400 тысяч

В Качканаре мэрия объявила о закупке нескольких квартир за 2 млн 400 тысяч

17 октября 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney
Мэрия Качканара объявила аукцион на приобретение 2-х квартир.

Администрация Качканара планирует приобрести 2 квартиры. Соответствующая информация появилась на госзакупках.

Начальная цена каждого жилого помещения составляет почти 2 млн 400 тыс. рублей. В условиях заявки указано, что денежные средства будут направлены на покупку двухкомнатных квартир площадью не менее 42 квадратных метров, с отдельным или совмещённым санузлом. Еще одно условие — обе жилплощади должны быть меблированы.

Приобретенные квартиры будут оформлены как служебное жилье.

Напомним, в Нижнем Тагиле выделят более 185 млн рублей на жилье для детей-сирот.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Покупка#Недвижимость#Новости недвижимости#Екатеринбург
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