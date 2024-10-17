В Качканаре мэрия объявила о закупке нескольких квартир за 2 млн 400 тысяч

Начальная цена каждого жилого помещения составляет почти 2 млн 400 тыс. рублей. В условиях заявки указано, что денежные средства будут направлены на покупку двухкомнатных квартир площадью не менее 42 квадратных метров, с отдельным или совмещённым санузлом. Еще одно условие — обе жилплощади должны быть меблированы.