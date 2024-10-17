В Нижнем Тагиле начато озеленение на Ленинградском проспекте

Posted 17 октября, 12:33
Published 17 октября, 12:33
Modified 17 октября, 12:35
Updated 17 октября, 12:35
Подрядчик приступил к высадке деревьев на Ленинградском проспекте, который был благоустроен по нацпроекту «Жилье и городская среда».
На этой неделе высадят 180 черемух. Они будут расти по нечетной стороне проспекта. Кроме того, здесь же посадят более пятисот кустов пузыреплодника, сообщает Управление городским хозяйством.
Также около остановки «Мечта» высадят яблони и подросшие ели. Поврежденные газоны восстановят.
Ранее 50 молодых кедров высадили активисты Нижнего Тагила у экодома «Народный».