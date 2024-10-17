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Posted 17 октября, 12:33

Published 17 октября, 12:33

Modified 17 октября, 12:35

Updated 17 октября, 12:35

В Нижнем Тагиле начато озеленение на Ленинградском проспекте

В Нижнем Тагиле начато озеленение на Ленинградском проспекте

17 октября 2024, 12:33
Фото: Управление городским хозяйством.
В Нижнем Тагиле высаживают деревья вдоль пешеходной дорожки на Ленинградском проспекте.

Подрядчик приступил к высадке деревьев на Ленинградском проспекте, который был благоустроен по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На этой неделе высадят 180 черемух. Они будут расти по нечетной стороне проспекта. Кроме того, здесь же посадят более пятисот кустов пузыреплодника, сообщает Управление городским хозяйством.

Также около остановки «Мечта» высадят яблони и подросшие ели. Поврежденные газоны восстановят.

Ранее 50 молодых кедров высадили активисты Нижнего Тагила у экодома «Народный».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Благоустройство#Природа#Деревья#Екатеринбург
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