В Нижнем Тагиле появится мемориальная доска на Демидовской больнице

Posted 17 октября, 13:50
Published 17 октября, 13:50
Modified 17 октября, 14:55
Updated 17 октября, 14:55
Соответствующий документ опубликовали на сайте администрации Нижнего Тагила, его подписал мэр города Владислав Пинаев. Из постановления можно понять, что с такой просьбой к мэрии обратился главврач больницы Сергей Овсянников.
После подписания документа ответственность по установке мемориальной таблички лежит на самой больнице. Проконтролировать установку должны 1 февраля 2026 года. О том, когда именно появится новый мемориал, неизвестно.
Напомним, в Екатеринбурге открыли мемориал и площадь, которые посвящены жертвам холокоста. Комплекс наполнен различными отсылками к еврейской культуре.