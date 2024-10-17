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Posted 17 октября, 13:50

Published 17 октября, 13:50

Modified 17 октября, 14:55

Updated 17 октября, 14:55

В Нижнем Тагиле появится мемориальная доска на Демидовской больнице

В Нижнем Тагиле появится мемориальная доска на Демидовской больнице

17 октября 2024, 13:50
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле по решению администрации города на Демидовской больнице появится мемориальная доска в память о воинах, врачах и медицинских сестрах Первой мировой войны.

Соответствующий документ опубликовали на сайте администрации Нижнего Тагила, его подписал мэр города Владислав Пинаев. Из постановления можно понять, что с такой просьбой к мэрии обратился главврач больницы Сергей Овсянников.

После подписания документа ответственность по установке мемориальной таблички лежит на самой больнице. Проконтролировать установку должны 1 февраля 2026 года. О том, когда именно появится новый мемориал, неизвестно.

Напомним, в Екатеринбурге открыли мемориал и площадь, которые посвящены жертвам холокоста. Комплекс наполнен различными отсылками к еврейской культуре.

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