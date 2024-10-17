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Posted 17 октября, 13:00

Published 17 октября, 13:00

Modified 17 октября, 13:02

Updated 17 октября, 13:02

В Нижнем Тагиле ученица на уроке английского языка скальпелем поранила одноклассника

В Нижнем Тагиле ученица на уроке английского языка скальпелем поранила одноклассника

17 октября 2024, 13:00
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле школьница вонзила скальпель в одноклассника. Девочка порезала мальчику бедро.

Инцидент произошел в начале октября в школе № 41. По предварительным данным, причиной конфликта мог стать неприличный жест, который мальчик на уроке английского показал девочке. После этого она встала и начала атаку.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу на скорой. Хулиганку забрали в отдел по делам несовершеннолетних. В настоящее время оба школьника посещают уроки, сообщает «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на информацию от подписчиков.

Ранее школьник в Новом Уренгое выстрелил в одноклассницу из пневмата.

Появились подробности об избитом школьнике в Нижнем Тагиле
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Школа#Ранение#Екатеринбург#Инцидент
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