В Нижнем Тагиле ученица на уроке английского языка скальпелем поранила одноклассника

Posted 17 октября, 13:00
Published 17 октября, 13:00
Modified 17 октября, 13:02
Updated 17 октября, 13:02
Инцидент произошел в начале октября в школе № 41. По предварительным данным, причиной конфликта мог стать неприличный жест, который мальчик на уроке английского показал девочке. После этого она встала и начала атаку.
Пострадавшего мальчика доставили в больницу на скорой. Хулиганку забрали в отдел по делам несовершеннолетних. В настоящее время оба школьника посещают уроки, сообщает «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на информацию от подписчиков.
Ранее школьник в Новом Уренгое выстрелил в одноклассницу из пневмата.