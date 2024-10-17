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Posted 17 октября, 08:19

Published 17 октября, 08:19

Modified 17 октября, 08:21

Updated 17 октября, 08:21

В Свердловской области 4-летний ребенок получил травмы в массовом ДТП

В Свердловской области 4-летний ребенок получил травмы в массовом ДТП

17 октября 2024, 08:19
Фото: УГИБДД Свердловской области
В Свердловской области, в городе Арамиль произошло массовое ДТП. Пострадал 4-летний ребенок.

Инцидент произошел 16 октября. По информации инспекторов ГИБДД, 54-летняя женщина-водитель не соблюдала дистанцию и из-за этого врезалась в три впереди стоящие машины.

Внука виновницы аварии — 4-летнего мальчика — доставили в больницу Екатеринбурга. В пресс-службе отметили, что ребенок был пристегнут в специальном кресле.

Как произошла авария, женщина объяснить не смогла, с ее слов, всё произошло спонтанно. Сотрудники ГАИ проводят проверку.

Напомним, что около поселка Свободный в Свердловской области произошло ДТП.

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