В Свердловской области 4-летний ребенок получил травмы в массовом ДТП

Posted 17 октября, 08:19
Published 17 октября, 08:19
Modified 17 октября, 08:21
Updated 17 октября, 08:21
Инцидент произошел 16 октября. По информации инспекторов ГИБДД, 54-летняя женщина-водитель не соблюдала дистанцию и из-за этого врезалась в три впереди стоящие машины.
Внука виновницы аварии — 4-летнего мальчика — доставили в больницу Екатеринбурга. В пресс-службе отметили, что ребенок был пристегнут в специальном кресле.
Как произошла авария, женщина объяснить не смогла, с ее слов, всё произошло спонтанно. Сотрудники ГАИ проводят проверку.
Напомним, что около поселка Свободный в Свердловской области произошло ДТП.