В Свердловской области на выходных будет теплая погода

Posted 17 октября, 09:33
Published 17 октября, 09:33
Modified 17 октября, 09:35
Updated 17 октября, 09:35
Единственный облачный день ожидается 17 октября, но без осадков. В остальные дни до 20 октября преимущественно солнечно, но облака иногда будут возвращаться и закрывать солнце, по данным сервиса «Яндекс Погода».
Средняя температура днем +9, а ночью около 0.
Синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале рассказал, что такая хорошая осенняя погода вызвана антициклоном, который находится на востоке от Свердловской области.
Напомним, синоптики прогнозировали 18 и 19 октября снегопад в Свердловской области, однако, как известно, погода на Урале крайне изменчива. Теперь у жителей региона есть возможность насладится уходящим теплом.