tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 09:33

Published 17 октября, 09:33

Modified 17 октября, 09:35

Updated 17 октября, 09:35

В Свердловской области на выходных будет теплая погода

В Свердловской области на выходных будет теплая погода

17 октября 2024, 09:33
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области с 17 по 20 октября ожидается теплая погода с переменной облачностью.

Единственный облачный день ожидается 17 октября, но без осадков. В остальные дни до 20 октября преимущественно солнечно, но облака иногда будут возвращаться и закрывать солнце, по данным сервиса «Яндекс Погода».

Средняя температура днем +9, а ночью около 0.

Синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале рассказал, что такая хорошая осенняя погода вызвана антициклоном, который находится на востоке от Свердловской области.

Напомним, синоптики прогнозировали 18 и 19 октября снегопад в Свердловской области, однако, как известно, погода на Урале крайне изменчива. Теперь у жителей региона есть возможность насладится уходящим теплом.

Тепло и аномальные всплески. Какая будет погода зимой в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Тепло закончилось: на Свердловскую область надвигается арктический воздух«Осень побеждает тепло!»: в Свердловской области станет холодно и снежноКогда выпадет первый снег в Свердловской области
#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Погода#Прогноз#Прогноз погоды#Теплая погода#Пасмурная погода#Екатеринбург#Солнечная погода#Прохладная погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика