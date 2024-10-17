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Posted 17 октября, 09:06

Published 17 октября, 09:06

Modified 17 октября, 09:08

Updated 17 октября, 09:08

В Свердловской области продадут 25% акций Ирбитского молочного завода

В Свердловской области продадут 25% акций Ирбитского молочного завода

17 октября 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области для модернизации производства продадут 25% акций молочного завода в Ирбите.

Продажа четверти производства заложена в план по приватизации госимущества, сообщают в ДИП Заксо.

Министр агропромышленности области Анна Кузнецова сообщила, что на предприятии разработан крупный инвестиционный проект по созданию и улучшению уже имеющихся мощностей, но без частных денег его реализация невозможна.

Правительство области планирует оставить себе 26%. Такой пакет акций позволит и дальше принимать участие в управлении предприятием.

Напомним, что в 2023 году 49% акций завода купили за почти 1,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что 30% акций Тетюхинской больницы в Нижнем Тагиле теперь принадлежит государству.

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