В Свердловской области продадут 25% акций Ирбитского молочного завода

Posted 17 октября, 09:06
Published 17 октября, 09:06
Modified 17 октября, 09:08
Updated 17 октября, 09:08
Продажа четверти производства заложена в план по приватизации госимущества, сообщают в ДИП Заксо.
Министр агропромышленности области Анна Кузнецова сообщила, что на предприятии разработан крупный инвестиционный проект по созданию и улучшению уже имеющихся мощностей, но без частных денег его реализация невозможна.
Правительство области планирует оставить себе 26%. Такой пакет акций позволит и дальше принимать участие в управлении предприятием.
Напомним, что в 2023 году 49% акций завода купили за почти 1,2 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что 30% акций Тетюхинской больницы в Нижнем Тагиле теперь принадлежит государству.