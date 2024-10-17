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Posted 17 октября, 15:02

Published 17 октября, 15:02

Modified 17 октября, 15:04

Updated 17 октября, 15:04

Всю химию отправила в помойку: дом теперь убираю только этим волшебным агрегатом

Всю химию отправила в помойку: дом теперь убираю только этим волшебным агрегатом

17 октября 2024, 15:02
Фото: Photo by Giorgio Trovato on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Сегодня пароочистители становятся настоящими помощниками в домашнем хозяйстве. Они не только облегчают процесс уборки, но и позволяют очищать поверхности от грязи, бактерий и аллергенов без использования химикатов.

Пароочиститель — это устройство, использующее горячий пар для удаления загрязнений. Чем же он хорош? Во-первых, пар проникает в любые труднодоступные места, которые обычно сложно очистить — например, щели в мягкой мебели. Во-вторых, он убивает микробы и аллергены, что делает пароочиститель идеальным помощником для людей, страдающих от аллергий или астмы.

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В продаже имеются пароочистители разных типов:

  • портативные — идеальны для маленьких поверхностей и труднодоступных мест, таких как швы между плитками или углы.
  • стационарные — подходят для обработки больших плоскостей, таких как полы или обивка мебели.
  • многофункциональные — обычно включают несколько насадок, что позволяет использовать их для различных задач.

Использование пароочистителя позволяет в буквальном смысле выбросить всю бытовую химию.

Высокая температура и давление пара растворяют грязь и пыль на поверхностях, как только они соприкасаются с ними. И поскольку в процессе очистки не используются никакие химикаты, вам не нужно беспокоиться о том, чем вы вдыхаете или что покрывает ваши поверхности, — пишет специалист по дизайну интерьеров Мария Сабелла, эксперт портала о домоводстве thespruce.com.

Чистить с помощью парогенератора можно практически все: плиту и духовку, поверхности на кухне и сантехнику, керамическую плитку и зеркала, мягкую мебель и шторы, полы и ковры, обувь и даже металлические изделия. А еще пароочиститель может заменить утюг, убить пылевых клещей в матрасе и продезинфицировать мягкие игрушки.

Пароочиститель запрещено применять на следующих поверхностях:

  • кожа и замша;
  • антикварные вещи;
  • деликатные ткани;
  • полы и столешницы из натуральной древесины.
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Агрегат очень прост в использовании. Заполните резервуар пароочистителя чистой водой.
Включите устройство и дождитесь, пока он нагреется — обычно это занимает около минуты. Выберите соответствующую насадку в зависимости от поверхности, которую планируете чистить. Обработайте поверхность: ткани и обивку мебели обычно обрабатывают чуть дольше, до 30 секунд, для воздействия на пластик потребуется меньше времени. После этого удалите грязь мягкой тряпкой или щеткой. После чистки дайте обработанному участку как следует просохнуть.

С помощью пароочистителя вы не только можете радикально улучшить чистоту в вашем доме, но и сделать это быстро и без лишних усилий.

Ранее стало известно, почему нужно обязательно стирать новые вещи.

Источник: thespruce.com.

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