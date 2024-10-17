Всю химию отправила в помойку: дом теперь убираю только этим волшебным агрегатом

Агрегат очень прост в использовании. Заполните резервуар пароочистителя чистой водой.

Включите устройство и дождитесь, пока он нагреется — обычно это занимает около минуты. Выберите соответствующую насадку в зависимости от поверхности, которую планируете чистить. Обработайте поверхность: ткани и обивку мебели обычно обрабатывают чуть дольше, до 30 секунд, для воздействия на пластик потребуется меньше времени. После этого удалите грязь мягкой тряпкой или щеткой. После чистки дайте обработанному участку как следует просохнуть.