Выплату в 100 тысяч получат тагильчане, заключившие контракты на СВО

Posted 17 октября, 14:09
Published 17 октября, 14:09
Modified 17 октября, 14:11
Updated 17 октября, 14:11
Выплата будет начисляться тем тагильчанам, которые с 15 октября 2024 года по 31 декабря 2025 года заключат контракт сроком на один год и более.
При этом, для назначения выплаты, за которой необходимо обратиться в срок до 30 декабря 2025 года, будут соблюдаться некоторые условия: гражданин должен быть зарегистрирован по месту жительства в Нижнем Тагиле и заключить контракт с Минобороны через местный военкомат.
Решение о назначении принимается в течение 20 дней после подачи заявления, а выплата осуществляется в течение 10 дней со дня принятия решения. Средства будут выделяться из местного бюджета, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что в Свердловской области до 18 октября работает горячая линия для бойцов СВО и их семей.