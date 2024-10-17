Выплату в 100 тысяч получат тагильчане, заключившие контракты на СВО

При этом, для назначения выплаты, за которой необходимо обратиться в срок до 30 декабря 2025 года, будут соблюдаться некоторые условия: гражданин должен быть зарегистрирован по месту жительства в Нижнем Тагиле и заключить контракт с Минобороны через местный военкомат.