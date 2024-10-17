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Posted 17 октября, 14:09

Published 17 октября, 14:09

Modified 17 октября, 14:11

Updated 17 октября, 14:11

Выплату в 100 тысяч получат тагильчане, заключившие контракты на СВО

Выплату в 100 тысяч получат тагильчане, заключившие контракты на СВО

17 октября 2024, 14:09
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле определен порядок выплаты в 100 тысяч рублей горожанам, которые заключат контракт для выполнения задач в зоне СВО.

Выплата будет начисляться тем тагильчанам, которые с 15 октября 2024 года по 31 декабря 2025 года заключат контракт сроком на один год и более.

При этом, для назначения выплаты, за которой необходимо обратиться в срок до 30 декабря 2025 года, будут соблюдаться некоторые условия: гражданин должен быть зарегистрирован по месту жительства в Нижнем Тагиле и заключить контракт с Минобороны через местный военкомат.

Решение о назначении принимается в течение 20 дней после подачи заявления, а выплата осуществляется в течение 10 дней со дня принятия решения. Средства будут выделяться из местного бюджета, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что в Свердловской области до 18 октября работает горячая линия для бойцов СВО и их семей.

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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Контракт#Постановление#Военные#Выплаты#Екатеринбург#СВО
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